الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحبس صاحب شركة دون ترخيص لإلحاق العمالة بالشرابية

حبس
حبس

قررت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس القائم على إدارة إحدى الشركات الوهمية لإلحاق العمالة بالداخل - بدون ترخيص - لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل داخل البلاد والاستيلاء على أموالهم، وقام بإدارة شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالداخل، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بفنادق وشركات خاصة مقابل رواتب مجزية. 

وأعلن بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقدرته على توفير فرص عمل للشباب تحت ذات الزعم بقصد الاستيلاء على أموالهم، حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية من كل شخص كرسوم إدارية لا تُرد نظير طلبات التوظيف وخطابات الترشيح للوظيفة المزعومة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته 70 خطاب ترشيح للالتحاق بوظائف ببعض الشركات الخاصة والفنادق، مجموعة من المستندات الخاصة براغبي التوظيف ضحايا الشركة - أكلاشيه باسم الشركة المشار إليها.

 

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

القائم النصب والاحتيال دون ترخيص مباحث الأموال العامة رواتب مجزية مواقع التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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