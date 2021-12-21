الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تشبهها فى نزلات البرد.. «الصحة» تستعرض دراسة حول أعراض «أوميكرون»

حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك بيانات أولية من دراسة بريطانية كشفت عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وأوضح «عبدالغفار»، أن الأعراض شبيهة بأعراض نزلات البرد، وهي الأكثر شيوعًا بين المصابين بفيروس كورونا في لندن، حيث يسود المتحور أوميكرون. 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الأعراض تشمل رشح الأنف و‏الصداع و‏التعب و‏العطس والتهاب الحلق، مطالبًا المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمحافظة على كل الإجراءات الوقائية والاحترازية. 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 760 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 313051 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أنه تم تسجيل 903 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 376233، من ضمنهم 313051 حالة تم شفاؤها، و21410 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة آندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة آيفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا متحور أوميكرون

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