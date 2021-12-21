«السكة الحديد» تعدل 7 قطارات بتركيب عربات «تحيا مصر» الخميس

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه اعتبارا من يوم الخميس المقبل 23 ديسمبر الجاري، فسيتم تعديل خط إدفو-أسوان والعكس من خلال تعديل تركيب قطار 750 ركاب بـ5 عربات محسنه (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي، وخط المنصورة-المطرية والعكس.

وأضافت هيئة السكة الحديد، في بيان لها اليوم، أنه سيتم تعديل تركيب قطار 204 ركاب المطرية-المنصورة بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي، وخط شربين-دمنهور والعكس، وسيتم تعديل تركيب قطاري 892/889 ركاب شربين-دمنهور بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جدولهم الحالي.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنه سيتم تعديل خط طنطا-الزقازيق والعكس من خلال تعديل تركيب قطارات 240/ 237/ 232 ركاب الزقازيق-طنطا بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جدولها الحالي، وتسعى الهيئة دائما لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.