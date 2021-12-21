بوتين: لن نترك تحركات الغرب العدائية ضد روسيا دون رد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تطلب لنفسها أي ظروف استثنائية في مجال الأمن، ولكنها لن تترك تحركات الغرب العدائية ضدها بدون رد.

وأضاف الرئيس الروسي - خلال كلمة ألقاها في اجتماع هيئة قيادات وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء : "لا نطلب لأنفسنا أية ظروف استثنائية، إذ تدعو روسيا إلى ضمان أمن متساو وغير منقسم في كل الفضاء الأوراسي".

وتابع بوتين:" بالطبع، في حال استمرار النهج العدواني السافر من قبل زملائنا الغربيين، سنرد عليه باتخاذ إجراءات مناسبة في المجال العسكري التقني، وسنرد بشكل صارم على أي خطوات غير ودية ضدنا".

وشدد على أن الحق مع بلاده في ذلك كليا، مشيرا إلى أنه من حق روسيا أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان أمنها وسيادتها.

وأكد الرئيس الروسي مجددا أن بلاده سترد بشكل صارم وحازم على أي خطوات غير ودية ضدها من أي طرف، محمّلا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية توتر الوضع في أوروبا.

وقال بوتين:" إذا تقدمت البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أبعد من ذلك وظهرت في أوكرانيا، فإن زمن طيران صواريخ الحلف إلى بلادنا سينخفض".

وأوضح الرئيس الروسي أن نسبة الأسلحة الحديثة بالقوات المسلحة الروسية بلغت أكثر من 71% حاليا، مشيرا إلى أن حصة هذه الأسلحة الحديثة في القوات الاستراتيجية الروسية تجاوزت 89%.

وكان ديمتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اليوم اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الدفاع الروسية في مركز مراقبة الدفاع الوطني لإدارة الدفاع، سيلقي خلاله خطابا شاملا، كما سيلقي وزير الدفاع سيرجي شويجو كلمة خلال الاجتماع.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين سيشارك عبر الفيديو في مراسم قصيرة لتسليم الغواصتين النوويتين "كنياز أوليج" و"نوفوسيبيرسك" إلى الأسطول الحربي الروسي.