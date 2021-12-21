الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: لن نترك تحركات الغرب العدائية ضد روسيا دون رد

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تطلب لنفسها أي ظروف استثنائية في مجال الأمن، ولكنها لن تترك تحركات الغرب العدائية ضدها بدون رد.

وأضاف الرئيس الروسي - خلال كلمة ألقاها في اجتماع هيئة قيادات وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء : "لا نطلب لأنفسنا أية ظروف استثنائية، إذ تدعو روسيا إلى ضمان أمن متساو وغير منقسم في كل الفضاء الأوراسي".

وتابع بوتين:" بالطبع، في حال استمرار النهج العدواني السافر من قبل زملائنا الغربيين، سنرد عليه باتخاذ إجراءات مناسبة في المجال العسكري التقني، وسنرد بشكل صارم على أي خطوات غير ودية ضدنا".

وشدد على أن الحق مع بلاده في ذلك كليا، مشيرا إلى أنه من حق روسيا أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان أمنها وسيادتها.

وأكد الرئيس الروسي مجددا أن بلاده سترد بشكل صارم وحازم على أي خطوات غير ودية ضدها من أي طرف، محمّلا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية توتر الوضع في أوروبا.

وقال بوتين:" إذا تقدمت البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أبعد من ذلك وظهرت في أوكرانيا، فإن زمن طيران صواريخ الحلف إلى بلادنا سينخفض".

وأوضح الرئيس الروسي أن نسبة الأسلحة الحديثة بالقوات المسلحة الروسية بلغت أكثر من 71% حاليا، مشيرا إلى أن حصة هذه الأسلحة الحديثة في القوات الاستراتيجية الروسية تجاوزت 89%.

وكان ديمتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اليوم اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الدفاع الروسية في مركز مراقبة الدفاع الوطني لإدارة الدفاع، سيلقي خلاله خطابا شاملا، كما سيلقي وزير الدفاع سيرجي شويجو كلمة خلال الاجتماع.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين سيشارك عبر الفيديو في مراسم قصيرة لتسليم الغواصتين النوويتين "كنياز أوليج" و"نوفوسيبيرسك" إلى الأسطول الحربي الروسي.

موسكو روسيا بوتين الولايات المتحدة اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلزام القطاع الخاص بـ2400 جنيه حدًا أدنى للأجور من يناير المقبل

«أمطار وبرودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

شوقى: الاختبار الوطنى هدفه تشخيص جوانب القوة والضعف بمستوى التلاميذ (خاص)

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة كلية الشرطة 2021.. خلال ساعات

لاستشعار المحكمة الحرج.. إحالة قضية الآثار الكبرى لـ «الاستئناف»

الصغرى في القاهرة 5 وسانت كاترين 9 تحت الصفر.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

حرب الدائرة الثالثة.. كيف تستعد إسرائيل لما بعد المباحثات النووية؟

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تبدأ جولة للأردن وإسرائيل والضفة الغربية اليوم

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة