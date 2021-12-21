وزير السياحة الجزائرى يزور الخلافة العامة للطريقة التجانية للتنسيق حول السياحة الدينية

أعلنت الخلافة العامة للطريقة التجانية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، عن زيارة وزير السياحة الجزائرى السيد ياسين حمادى صبيحة لمقر الخلافة العامة بعين ماضى، حيث التقى بالخليفة العام للطريقة التجانية بالجزائر والعالم الإسلامى الشيخ على بلعربى، ودار النقاش حول برنامج السياحة الدينية الذى ترعاه الخلافة العامة للتجانية.

وقالت الطريقة التجانية عبر صفحتها الرسمية: أدى وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد ياسين حمادي صبيحة اليوم زيارة لسماحة الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ على بلعرابي بمقر إقامته في عين ماضي، بحضور عدد كبير من رجالات الطريقة التجانية ومسئولى الدولة وكذلك بعض قيادات الزوايا الصوفية بمدينة عين ماضى بالجزائر، حيث تأتى الزيارة فى إطار تنشيط السياحة الدينية.

وتابعت: الزيارة تهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك في المجال السياحي الديني والسبل الكفيلة بإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تعترض آفاق التنمية السياحية والتنشيط السياحي، وكيفية الاعتماد على آثار وتراث الزوايا الصوفية فى تنشيط السياحة الدينية.

وتأتي زيارة وزير السياحة في إطار الحملة التنشيطية التي تقوم بها الوزارة من أجل تنشيط الحركة السياحية في الجزائر وعرض التسهيلات المقدمة للسائح الزائر لعين ماضي خصوصا حيث أنها من الأماكن المعروفة التى يقصدها السائح بشكل دائم.

جدير بالذكر، أن مؤسس الطريقة التجانية هو أبو العباس أحمد التيجاني، وأمه عائشة بنت محمد بن السنوسي المضاوي التجاني، رجل دين جزائري ومتصوف ومؤسس الطريقة التيجانية،ولد سنة 1737م بقرية عين ماضي الحالية بولاية الأغواط الجزائرية وهي بلده ومقر أسلافه، وهو مؤسس الطريقة التجانية الصوفية والزاوية التجانية الذي لا يزال مقامه وزاويته يزاران بعين ماضي إلى يومنا هذا،قضى حياته في كل من: الجزائر، وموريتانيا، والسودان، والحجاز، وتونس، ومصر والمغرب، إلى أن توفي بمدينة فاس المغربية سنة 1815م بعد أن هاجر إليها.