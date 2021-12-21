الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البترول» تواصل مد خطوط الغاز الطبيعى للقرى ضمن «حياة كريمة»

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركاتها القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وغاز مصر وغاز الأقاليم وتاون جاس، وشركات الصيانة البترولية، عمليات مد خطوط الغاز الطبيعي للقرى المستهدفة لتوصيل الغاز الطبيعي لها وخاصة قرى حياة كريمة.

وتصل إجمالي أطوال الشبكة القومية للغاز الطبيعي فى مصر نحو 66.5 ألف كيلو متر، ومن المستهدف مد نحو 16 ألف كيلو متر أخرين لخدمة قرى حياة كريمة على مستوى الجمهورية وذلك لتوصيل الغاز لنحو 4 مليون وحدة سكنية بالقرى فى عدد 1400 قرية خلال العام المقبل\، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية من صرف صحى ومياه وتليفونات.

وكان المهندس أجمد محمود، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، قد صرح لـ«الدستور»، بأنه تم الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 59 قرية من القرى المدرجة ضمن المبادرة بعدد 10 محافظات «دمياط- القليوبية- الغربية- البحيرة- الجيزة-بني سويف- المنيا- سوهاج- أسيوط- الأقصر».

ومن المستهدف إستكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي لباقي القرى المدرجة ضمن المبادرة، والتي لم يتم توصيلها بالغاز الطبيعي والتي تبلغ حوالي 1344 قرية، وسيتم التوصيل بصفة عاجلة حوالي 199 قرية تم الانتهاء من الصرف الصحي بهم بمحافظات

كما سيتم العمل في قرى صعيد مصر حيث أنه مدرج ضمن المبادرة عدد 818 قرية بمحافظات صعيد مصر بعدد 8 محافظات بمعدل 58 قرية بمحافظة الفيوم - 64 قرية بمحافظة بني سويف -192 قرية بمحافظة المنيا - 150 قرية بمحافظة أسيوط- 178 قرية بمحافظة سوهاج -86 قرية بمحافظة قنا- 33 قرية بمحافظة الأقصر- 57 قرية بمحافظة أسوان.

البترول حياة كريمه توصيل الغاز الطبيعي مد خطوط الغاز ايجاس تعاون جاس

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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