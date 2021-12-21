«دعامة الحياة» تنقذ حياة 490 مريضًا بمستشفى طنطا التعليمي

نجح فريق القلب والقسطرة بالمستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا، فى إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامات لـ 490 من مرضى جلطات القلب الحديثة داخل المستشفى خلال شهر نوفمبر الماضى وإنقاذ حياتهم من الموت.

أشاد الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، بدقة ومهارة فريق القلب برئاسة الدكتور محمد السطحية رئيس قسم القلب وجميع فريق العمل بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

من جانبه، أكد عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور أحمد غنيم، جاهزية المستشفى التعليمى العالمى لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجلطة الحديثة أو الجلطات القلبية الحادة طوال أيام الأسبوع، خاصة فى ظل امتلاكها أحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية الجودة.

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى العالمي، أن عدد حالات القسطرة القلبية "التشخيصية والعلاجية” بلغ 252 حالة، فى حين بلغ عدد دعامة الحياة 238 ، بالإضافة إلى 4 حالات منظم ضربات قلب وعدد (1) حالة توسيع بالبالون، وعدد (1) توسيع صمام أورطى.

وأكد سليم حرص المستشفى على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى التخصصات فى ظل امتلاكها الكوادر الطبية المتخصصة والتمريض المدرب للعمل على مدار الـ 24 ساعة، موجهًا الشكر والتقدير لكل من يعمل جاهدًا لتقديم خدمه طبية متميزة للمرضى.

وكان أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الطب للأساتذة العاملين بالكلية اعتبارا من الثلاثاء الموافق 2021/12/21 ، وحتى الثلاثاء الموافق الموافق 2021/12/28.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشح تم تخصيص يوم الأربعاء الموافق 2021/12/29 لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون من يوم السبت الموافق 2022/1/1 حتى يوم الأحد الموافق الموافق 2022/1/2، ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 2022/1/4، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الأحد الموافق 2022/1/9.