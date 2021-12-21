وكيل «تعليم مطروح» يتابع التقييم المركزي لبراعم كشافة الهدى

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، فعاليات التقييم الكشفي المركزي لبراعم مدرسة الهدى الخاصة بحضور منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية ولجنة التقييم الوزارية التابعة للإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية و محمد رمضان موجه عام التربية الرياضية و نها عادل مدير المدرسة .

وتابع وكيل تعليم مطروح ورئيس وأعضاء لجنة التقييم العروض التي أبدع براعم رياض أطفال الهدي الخاصة في تقديمها مشيدا بالبرنامج التقديمي والذي اشتمل سبعة مجالات شملت الجوانب الدينية والوطنية والصحية والبدنية والاجتماعية والبيئية والعلمية والإرشادية.

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالتدريب الجيد والجهد المبذول من مشرفي روضة أطفال المدرسة مقدماً الشكر لمسئولي الهدى الخاصة لحسن الاستقبال والإعداد المتميز والتجهيز الجيد للتقييم بالإضافة إلي تقديم الشكر لموجهي رياض الأطفال والتربية الرياضية والكشفية تقديرا لمجهوداتهم والتي توجت بإشادة لجنة التقييم المركزي بالعرض المتميز الذي قدمه البراعم .

وكان قد ترأس عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح ، امس الإثنين اجتماعا مع اللجنة المحلية المشرفة على برنامج التغذية المدرسية والتي تم تشكيلها بتعليم مطروح بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتورة سارة عبدالفتاح مدير عام هيئة التأمين الصحي بالمحافظة ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية ومجدي الشربيني مدير التغذية بتعليم مطروح ومندوبي مديرية الصحة والطب الوقائي والتموين وهيئة التأمين الصحي بالمحافظة بمقر ديوان عام المديرية وسط مدينة مرسى مطروح ..

وأوضح مدير التغذية خلال الإجتماع الفئات الطلابية المستحقة للوجبات الغذائية المطهوة لطلاب مدارس التربية الخاصة وفصولها الملحقة بالإضافة إلي الجافة منها للمدارس الابتدائية والإعدادية والمجتمعية وبراعم رياض الأطفال .

وأكد وكيل تعليم مطروح أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تختص اللجنة بأعمال المتابعة والإشراف علي استلام الوجبات الغذائية ومطابقتها للمواصفات الفنية وفقاً لتقارير الصحة والتأمين الصحي ثم رصد إجراءات التوزيع بكافة مدارس مطروح .