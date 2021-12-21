الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم مطروح» يتابع التقييم المركزي لبراعم كشافة الهدى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، فعاليات التقييم الكشفي المركزي لبراعم مدرسة الهدى الخاصة بحضور منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية ولجنة التقييم الوزارية التابعة للإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية و محمد رمضان موجه عام التربية الرياضية و نها عادل مدير المدرسة .

وتابع وكيل تعليم مطروح ورئيس وأعضاء لجنة التقييم العروض التي أبدع براعم رياض أطفال الهدي الخاصة في تقديمها مشيدا بالبرنامج التقديمي والذي اشتمل سبعة مجالات شملت الجوانب الدينية والوطنية والصحية والبدنية والاجتماعية والبيئية والعلمية والإرشادية.

وأشاد وكيل تعليم مطروح  بالتدريب الجيد والجهد المبذول من مشرفي روضة أطفال المدرسة مقدماً الشكر لمسئولي الهدى الخاصة  لحسن الاستقبال والإعداد المتميز والتجهيز الجيد للتقييم بالإضافة إلي تقديم الشكر لموجهي رياض الأطفال والتربية الرياضية والكشفية تقديرا لمجهوداتهم والتي توجت بإشادة لجنة التقييم المركزي بالعرض المتميز الذي قدمه البراعم .

وكان قد ترأس عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح ، امس  الإثنين اجتماعا مع اللجنة المحلية المشرفة على برنامج التغذية المدرسية والتي تم تشكيلها بتعليم مطروح  بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتورة سارة عبدالفتاح مدير عام هيئة التأمين الصحي بالمحافظة ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية ومجدي الشربيني مدير التغذية بتعليم مطروح ومندوبي مديرية الصحة والطب الوقائي والتموين وهيئة التأمين الصحي بالمحافظة بمقر ديوان عام المديرية وسط مدينة مرسى مطروح ..

وأوضح مدير التغذية خلال الإجتماع الفئات الطلابية المستحقة للوجبات الغذائية المطهوة لطلاب مدارس التربية الخاصة وفصولها الملحقة بالإضافة إلي الجافة منها للمدارس الابتدائية والإعدادية والمجتمعية وبراعم رياض الأطفال .

وأكد وكيل تعليم مطروح  أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تختص اللجنة بأعمال المتابعة والإشراف علي استلام الوجبات الغذائية ومطابقتها للمواصفات الفنية وفقاً لتقارير الصحة والتأمين الصحي ثم رصد إجراءات التوزيع بكافة مدارس مطروح .

محافظة مطروح تعليم مطروح التقييم الكشفي لجنة التقييم الوزارية مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلزام القطاع الخاص بـ2400 جنيه حدًا أدنى للأجور من يناير المقبل

«أمطار وبرودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

شوقى: الاختبار الوطنى هدفه تشخيص جوانب القوة والضعف بمستوى التلاميذ (خاص)

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة كلية الشرطة 2021.. خلال ساعات

لاستشعار المحكمة الحرج.. إحالة قضية الآثار الكبرى لـ «الاستئناف»

الصغرى في القاهرة 5 وسانت كاترين 9 تحت الصفر.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

حرب الدائرة الثالثة.. كيف تستعد إسرائيل لما بعد المباحثات النووية؟

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تبدأ جولة للأردن وإسرائيل والضفة الغربية اليوم

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة