«العدوان الثلاثي» أحدث إنتاجات الشركة المتحدة.. الخميس

تعرض وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على شاشة "دي إم سي" أحد أضخم إنتاجاتها، وهو الجزء الأول من فيلم "العدوان الثلاثي" الذي تم تصويره بين القاهرة ولندن، والواقع في جزئين.

تفاصيل فيلم العدوان الثلاثي

ومن المقرر أن يعرض الفيلم يوم الخميس القادم في تمام الساعة ١٠ مساءً عبر قناة دي إم سي العامة، وتذيعه عدد من القنوات المصرية بعد عرضه على شاشة دي إم سي على غرار أفلام الوحدة المختلفة خلال الفترة الماضية.

ويوثق الفيلم الوثائقي “العدوان الثلاثي” كتابات مؤرخين ومحللين إنجليز عن حرب السويس ١٩٥٦، ويعرض للمرة الأولى وثائق من الأرشيف البريطاني، وعددا من التفاصيل العسكرية عن الخطة "كورتيدج" والعملية "تليسكوب".. علاوة على المسار الحربي للعدوان الثلاثي وكواليسه السياسية الدقيقة.

ويتطرق “العدوان الثلاثي” للتحليل النفسي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأنتوني إيدن، استنادا للعقاقير التي تعاطاها إيدن في تلك المرحلة، ويفجر الفيلم عددا من المفاجآت بخصوص العدوان الثلاثي ككل.

يشارك في الفيلم عسكريون ومؤرخون وأساتذة علوم سياسية من مصر.. ومحللون ومؤرخون بريطانيون.

وجبة دسمة من جزئين، وحرص طاقم عمل وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم الفيلم باجتهاد واضح".

الفيلم الجديد من إخراج أحمد فؤاد الدين، إعداد الحسين يحيى، مدير التصوير بيشوي عاطف،مونتاج هيثم الجابري ومحمد سعيد بمشاركة عدد ضخم من طاقم العمل والباحثين.