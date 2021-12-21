الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل التعليم يتفقد منظومة العمل بـ«الخارجة الزراعية»

صورة من التدريب العملي
صورة من التدريب العملي بمجمع التمور

أجرى الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

جاء ذلك بمرافقة مدير إدارة الخارجة التعليمية ومدير إدارة الإحصاء بالمديرية.

وخلال جولته تابع وكيل التعليم بالمحافظة انطلاق مجموعة من الطلاب إلى مصنع التمور بالمحافظة للتدريب العملى وفقا لبرتوكول التعاون المشترك لخطة العمل والتى تهدف تكثيف البرامج  التدريبية  العملية للطلاب لمواكبة متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل الحر والربط بين النظرية والتطبيق.

وشهد وكيل التعليم بالمحافظة ندوة تثقيفية لطلاب المدرسة حول سوسة النخيل الحمراء وطرق الوقاية منها والتى شرفها بالحضور نائب مجلس الشعب عن دائرة الخارجة .

ووجه الدكتور جمال حسن، بضرورة التكاتف والتعاون من الجميع وجعل المدرسة بيئة تعليمية خصبة لتدريب وتأهيل الطلاب نحو سوق العمل، مؤكدا على أهمية التعليم الفنى احد الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية.

وفي سياق اخر تابع الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مسابقة أوائل الطلبة التي تأتى بالتنسيق والتعاون مع حزب مستقبل وطن وفي إطار سعي الوزارة للارتقاء بالتفوق الدراسي والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب.

وتستهدف المسابقة الصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه لا تخاذل فى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب ومتابعة المستوى التعليمى لهم بصفة مستمرة فمصلحة الطالب هدفنا المنشود دائما. 

جاء ذلك خلال متابعته، لسير منظومة العمل بالقوافل التعليمية المنفذة بمدارس قرى الثمانين التابعة لإدارة باريس التعليمية.

وخلال تفقد الفصول الدراسية حرص الدكتور جمال ، على قياس مدى المستوى التحصيلى للتلاميذ  وطرح الأسئلة وتلقى الإجابات .

ووجه الدكتور جمال بضرورة تضافر كافة الجهود لتقديم الأفضل دائما وخلق بيئة تعليمية مناسبة  لأبنائنا الطلاب حرصا على مصلحتهم ، والتشجيع الدائم لهم لتنمية مهاراتهم وصقلها وتعزيز الثقة لديهم.

FB_IMG_1640085558734
FB_IMG_1640085558734
FB_IMG_1640085555161
FB_IMG_1640085555161
FB_IMG_1640085574776
FB_IMG_1640085574776
FB_IMG_1640086249286
FB_IMG_1640086249286
FB_IMG_1640086253994
FB_IMG_1640086253994
FB_IMG_1640086246081
FB_IMG_1640086246081
وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل الخارجة الثانوية الزراعية إنطلاق مجموعة من الطلاب مصنع التمور

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

شوقى: الاختبار الوطنى هدفه تشخيص جوانب القوة والضعف بمستوى التلاميذ (خاص)

الصغرى في القاهرة 5 وسانت كاترين 9 تحت الصفر.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

نجل محمود عبدالعزيز يعقد قرانه: «عملتها واتجوزت يا حاج» (فيديو)

تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز لزيادة النفقة لـ 22 مارس

حقيقة ارتداء إيمى سمير غانم الحجاب

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تبدأ جولة للأردن وإسرائيل والضفة الغربية اليوم

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة

الائتلاف الحكومى الهش فى إسرائيل يواجه خطر التفكك بسبب خلاف مُحتدم بين أطرافه