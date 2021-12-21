وكيل التعليم يتفقد منظومة العمل بـ«الخارجة الزراعية»

أجرى الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

جاء ذلك بمرافقة مدير إدارة الخارجة التعليمية ومدير إدارة الإحصاء بالمديرية.

وخلال جولته تابع وكيل التعليم بالمحافظة انطلاق مجموعة من الطلاب إلى مصنع التمور بالمحافظة للتدريب العملى وفقا لبرتوكول التعاون المشترك لخطة العمل والتى تهدف تكثيف البرامج التدريبية العملية للطلاب لمواكبة متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل الحر والربط بين النظرية والتطبيق.

وشهد وكيل التعليم بالمحافظة ندوة تثقيفية لطلاب المدرسة حول سوسة النخيل الحمراء وطرق الوقاية منها والتى شرفها بالحضور نائب مجلس الشعب عن دائرة الخارجة .

ووجه الدكتور جمال حسن، بضرورة التكاتف والتعاون من الجميع وجعل المدرسة بيئة تعليمية خصبة لتدريب وتأهيل الطلاب نحو سوق العمل، مؤكدا على أهمية التعليم الفنى احد الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية.

وفي سياق اخر تابع الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مسابقة أوائل الطلبة التي تأتى بالتنسيق والتعاون مع حزب مستقبل وطن وفي إطار سعي الوزارة للارتقاء بالتفوق الدراسي والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب.

وتستهدف المسابقة الصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه لا تخاذل فى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب ومتابعة المستوى التعليمى لهم بصفة مستمرة فمصلحة الطالب هدفنا المنشود دائما.

جاء ذلك خلال متابعته، لسير منظومة العمل بالقوافل التعليمية المنفذة بمدارس قرى الثمانين التابعة لإدارة باريس التعليمية.

وخلال تفقد الفصول الدراسية حرص الدكتور جمال ، على قياس مدى المستوى التحصيلى للتلاميذ وطرح الأسئلة وتلقى الإجابات .

ووجه الدكتور جمال بضرورة تضافر كافة الجهود لتقديم الأفضل دائما وخلق بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب حرصا على مصلحتهم ، والتشجيع الدائم لهم لتنمية مهاراتهم وصقلها وتعزيز الثقة لديهم.