قناة السويس: عودة الحركة الملاحية بموانئ المناطق الاقتصادية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها عن فتح مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لتحسن الأحوال الجوية، وعودة الحركة الملاحية.

كما أشار البيان إلى فتح مينائي (شرق-غرب) بورسعيد وميناء العريش نظراً لاستقرار الطقس، وعودة حركة التداول بأرصفة الموانئ بشكل طبيعي، ودخول وخروج السفن مرة أخرى.

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وكانت قد شهدت حركة الملاحة، اليوم الثلاثاء، انتظام حركة الملاحة بالموانئ التابعة لهيئة مواني البحر الاحمر بعد تحسن الأحوال الجوية.



حيث تم تداول 214 طن بضائع عامة ومتنوعة و324 شاحنة و24 سيارة ملاكي و45000 طن فوسفات بالهيئة العامة لموانى البحر الأحمر.

وشهدت مواني البحر الأحمر تداول 214 طن بضائع عامة ومتنوعة و324 شاحنة و24 سيارة ملاكي و45000 طن فوسفات.

شملت حركة الصادرات 172 شاحنة و10 ملاكي وتصدير 45000 طن فوسفات.



شملت حركة الواردات 214 طن بضائع عامة و152 شاحنة و14 ملاكي ويتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 107 شاحنة و14 ملاكي، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة، والسفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و9 ملاكي والسفينة DESTINY بحمولة 45000 طن فوسفات متجهة إلى ماليزيا.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء فقط حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 214 طن.