الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتخصيص شقق لهم.. موظفة سابقة تستولي على 1.5مليون جنيه من مواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط موظفة سابقة بمحافظة القاهرة استولت على أموال راغبي الحصول على شقق.

وكان قد ورد بلاغ لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 3 أشخاص يفيدون فيه بتضررهم من إحدى السيدات لقيامها بالزعم أنها تملك نفوذ وعلاقات بمسؤولى إحدى الجهات الحكومية تمكنها من توفير وحدات سكنية لهم بالقاهرة الجديدة، وحصلت منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، إلا أنها لم تف بوعدها ورفضت رد المبالغ التي تحصلت عليها.

نتائج التحريات

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام موظفة بأحد الأحياء بالقاهرة "بالمعاش حالياً"، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت مليون و500 ألف جنيه تم استهدافها وتبين مغادرة المذكورة للبلاد.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، أمكن ضبطها حال عودتها للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الإجراءات القانونية سئولى إحدى الجهات الحكومية وحدات سكنية القاهرة الجديدة مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية

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وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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