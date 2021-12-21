الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

1.9 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 9 أشهر

تحويلات المصريين
تحويلات المصريين العاملين بالخارج

صرح الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، بأن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021-2022 الفترة (يوليو- سبتمبر 2021)، ارتفاعًا بمعدل 1.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 8.1 مليار دولار، مقابل نحو 8.0 مليار دولار خلال الفترة (يوليو- سبتمبر 2020).

وبذلك بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة (يناير - سبتمبر 2021) نحو 24.0 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار، وبمعدل 8.8% مقارنة بالفترة (يناير - سبتمبر 2020).

كما أظهرت البيانات الأولية لتحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021 تراجعها بمعدل طفيف، بلغ 3.0% على أساس سنوي، لتسجل نحو 2.62 مليار دولار، مقابل نحو 2.70 مليار.

 

محافظ سبتمبر المصريين أساس معدل جعة التحويل لبن يول وكيل الاولى مساعد فترة شهر دكتور عادل مركز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

شوقى: الاختبار الوطنى هدفه تشخيص جوانب القوة والضعف بمستوى التلاميذ (خاص)

الصغرى في القاهرة 5 وسانت كاترين 9 تحت الصفر.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

نجل محمود عبدالعزيز يعقد قرانه: «عملتها واتجوزت يا حاج» (فيديو)

حقيقة ارتداء إيمى سمير غانم الحجاب

تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز لزيادة النفقة لـ 22 مارس

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل 8 نشروا أخبارا كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تبدأ جولة للأردن وإسرائيل والضفة الغربية اليوم

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة

الائتلاف الحكومى الهش فى إسرائيل يواجه خطر التفكك بسبب خلاف مُحتدم بين أطرافه