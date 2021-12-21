1.9 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 9 أشهر

صرح الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، بأن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021-2022 الفترة (يوليو- سبتمبر 2021)، ارتفاعًا بمعدل 1.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 8.1 مليار دولار، مقابل نحو 8.0 مليار دولار خلال الفترة (يوليو- سبتمبر 2020).

وبذلك بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة (يناير - سبتمبر 2021) نحو 24.0 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار، وبمعدل 8.8% مقارنة بالفترة (يناير - سبتمبر 2020).

كما أظهرت البيانات الأولية لتحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021 تراجعها بمعدل طفيف، بلغ 3.0% على أساس سنوي، لتسجل نحو 2.62 مليار دولار، مقابل نحو 2.70 مليار.