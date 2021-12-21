تأجيل محاكمة منهم قتل زوجته بالإسماعيلية لجلسة 16 يناير

جنايات الإسماعيلية تؤجل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته بـ3 طلقات أثناء سيرها في الشارع لجلسة 16 يناير.

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة، المستشار هانى مطاوع، وعضوية المستشارين هشام عبد المعز الغمراوى، وأحمد حسن مدين، ومحمد أحمد ناصف الملا، وأمين سر، رضا رجب، تأجيل جلسة النطق بالحكم علي المتهم، بقتل زوجته بـ3 طلقات أثناء سيرها في أحد شوارع دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، بعد مشاجرة عائلية بين المتهم وزوجته بسبب مطالبة الأخيرة له بضرورة الابتعاد عن المخدرات، لجلسة 16 يناير المقبل، للفصل في الحكم، بناء على طلب محامى المتهم.

تعود أوراق القضية إلي قيام زوج منذ عام بإطلاق اعيرة نارية علي زوجته بالصدر والبطن اودت بحياتها في الحال اثناء سيرها بالشارع، بمنطقة المرحلة الخامسة بدائرة قسم شرطة ثالث بالاسماعيلية.

حيث تلقى ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية وقتها، إخطارًا يفيد بمقتل سيدة بطلقات نارية اثناء سيرها في الشارع بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين لفريق البحث ان وراء مقتل المجني عليها "نعمة .أ. س" 35 عامًا والمصابة بثلاث طلقات من سلاح ناري بالصدر والبطن، زوجها ويستقل سيارة.