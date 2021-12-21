الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تأجيل محاكمة منهم قتل زوجته بالإسماعيلية لجلسة 16 يناير

محكمة
محكمة

جنايات الإسماعيلية تؤجل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته بـ3 طلقات أثناء سيرها في الشارع لجلسة 16 يناير.

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة، المستشار هانى مطاوع، وعضوية المستشارين هشام عبد المعز الغمراوى، وأحمد حسن مدين، ومحمد أحمد ناصف الملا، وأمين سر، رضا رجب، تأجيل جلسة النطق بالحكم علي المتهم، بقتل زوجته بـ3 طلقات أثناء سيرها في أحد شوارع دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، بعد مشاجرة عائلية بين المتهم وزوجته بسبب مطالبة الأخيرة له بضرورة الابتعاد عن المخدرات، لجلسة 16 يناير المقبل، للفصل في الحكم، بناء على طلب محامى المتهم.

تعود أوراق القضية إلي قيام  زوج منذ عام  بإطلاق اعيرة نارية علي زوجته بالصدر والبطن اودت بحياتها في الحال اثناء سيرها بالشارع، بمنطقة المرحلة الخامسة بدائرة قسم شرطة ثالث بالاسماعيلية.

حيث تلقى ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية وقتها، إخطارًا  يفيد بمقتل سيدة بطلقات نارية اثناء سيرها في الشارع بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين لفريق البحث ان وراء مقتل المجني عليها "نعمة .أ. س" 35 عامًا والمصابة بثلاث طلقات من سلاح ناري بالصدر والبطن، زوجها ويستقل سيارة.

 

الإسماعيلية اخبار أمن الإسماعيلية اخبار اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية أمن الإسماعيلية اخبار امن الإسماعيلية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

شوقى: الاختبار الوطنى هدفه تشخيص جوانب القوة والضعف بمستوى التلاميذ (خاص)

الصغرى في القاهرة 5 وسانت كاترين 9 تحت الصفر.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

نجل محمود عبدالعزيز يعقد قرانه: «عملتها واتجوزت يا حاج» (فيديو)

حقيقة ارتداء إيمى سمير غانم الحجاب

تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز لزيادة النفقة لـ 22 مارس

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل 8 نشروا أخبارا كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تبدأ جولة للأردن وإسرائيل والضفة الغربية اليوم

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة

الائتلاف الحكومى الهش فى إسرائيل يواجه خطر التفكك بسبب خلاف مُحتدم بين أطرافه