انتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

شهدت حركة الملاحة، اليوم الثلاثاء، انتظام حركة الملاحة بالمواني التابعة لهيئة مواني البحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية.

وتم تداول 214 طن بضائع عامة ومتنوعة و324 شاحنة و24 سيارة ملاكي و45000 طن فوسفات بالهيئة العامة لموانى البحر الأحمر.

وشهدت مواني البحر الأحمر تداول 214 طن بضائع عامة ومتنوعة و324 شاحنة و24 سيارة ملاكي و45000 طن فوسفات.

وشملت حركة الصادرات 172 شاحنة و10 ملاكي وتصدير 45000 طن فوسفات.

شملت حركة الواردات 214 طن بضائع عامة و152 شاحنة و14 ملاكي ويتواجد 10 سفن علي أرصفة الموانئ.

واستقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 107 شاحنة و 14 ملاكي.

وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة و1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و 9 ملاكي والسفينة DESTINY بحمولة 45000 طن فوسفات متجهة الي ماليزيا .

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء فقط حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 214 طن .