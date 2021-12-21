النائبان علاء مصطفى ومحمد إسماعيل ينظمان تدريب لشباب المحليات بالاسكندرية

نظم النائبان علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدريب لتأهيل الشباب للمحليات في محافظة الإسكندرية على مدار 3 أيام، تابع الجولات التدريبية التي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحرص النائب علاء مصطفى، علي توفير مناخ مناسب لأعضاء التنسيقية المسئولين على تدريب الشباب، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لدى الشباب الطموح الراغبين في الحصول على التدريب الجيد للمحليات.

فعاليات تدريب المحليات

وقال علاء مصطفى، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهدف إلى إعداد الكوادر الشابة وتأهيلهم لانتخابات المحليات القادمة وتعظيم الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الثقافة والسياسية وتمكينهم لتولي المناصب القيادية داخل المجالس المحلية المنتخبة لخدمة المجتمع.

وأشار مصطفي، إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب فى ظل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب المصري، والنهوض بهم فكريًا وعلميًا وثقافيًا وبدنيًا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب إعداد الشاب لهذا المحفل المهم، بشرط أن يكون لديه الوعى بدور المحليات وكيفية إدارتها وكيفية تطويرها، وأن يكون مدربًا على كيفية التواصل مع المواطنين، ومعرفة مشكلاتهم وتقديم الخدمات بالشكل الذى يستحقه المواطن.

فعاليات تدريب المحليات

وافتتح التدريب الدكتور سيد أبو فرحة عضو التنسيقية بمحاضرتين بعنوان الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية، وفي اليوم الثاني قدم النائب أكمل نجاني عضو مجلس الشيوخ، تدريباََ عن إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية.

واختتم البرنامج في اليوم الثالث بالنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ بتدريب بعنوان مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين.

وتأتى خطة التدريب في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.

فعاليات تدريب المحليات

وشارك في الحضور من نادي مدربي التنسيقية كلا من النائب أحمد فتحي وأسامة هشام وإسلام حمدي، ومن لجنة التنظيم نور الشيخ والمعتز بالله مصطفي، بالإضافة للنائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ و مؤمن سيد وجهاد سيف وخالد يسري.