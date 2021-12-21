الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح ونائبته يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بمنطقة الكيلو 7

جولة محافظ مطروح
جولة محافظ مطروح ونائبه

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه، نائبته الدكتورة دينا عثمان، المدرسة المصرية اليابانية الاولي من نوعها في محافظة مطروح بمنطقة الكيلو 7 للوقوف على الاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاحها واستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني. 

ورافقت "الدستور" جولة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ونائبته الدكتورة دينا عثمان في المدرسة المصرية اليابانية بمنطقة الكيلو 7. 

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جولة محافظ مطروح ونائبه 

وتفقد محافظ مطروح ونائبته الفصول التعليمية بالمدرسة المصرية اليابانية وغرف الأنشطة  والمعامل والألعاب الترفيهية لرياض الأطفال، مشيدان بأعمال الإنشاء.

وأكد محافظ مطروح أن إنشاء المدرسة المصرية اليابانية تعد بمثابة صرح كبير ونقله نوعية بمحافظة مطروح حيث أنها ستكون تجربة تربوية يابانية فريدة بالمحافظة. 

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جولة محافظ مطروح ونائبه 

وكانت قد تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، في ١٣ ديسمبر ٢٠٢١، المدرسة المصرية اليابانية، الأولى من نوعها في المحافظة، لمتابعة التجهيزات النهائية، تمهيدًا لافتتاحها واستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

وقالت «عثمان» في تصريحات سابقة  لـ«الدستور»، إن المدرسة اليابانية تم إنشاؤها على مساحة 5 آلاف و550 م2 وبسعة 14 فصلا، بتكلفة 13 مليون جنيه، مشيرة إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وضع حجر أساس المدرسة اليابانية في ديسمبر 2020.

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جولة محافظ مطروح ونائبه 

وأشارت إلى أن المدرسة المصرية اليابانية تعد بمثابة صرح كبير ونقل للتجربة التربوية اليابانية، مؤكدة على أنه يتم الاستعداد حاليا لاستقبال طلاب «كي جي 1 و2» في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد مؤتمر تعريفي لتوضيح جميع النقاط الخاصة بالتعليم الياباني.

وتابعت نائب محافظ مطروح، أنه سيتم اختيار هيئة التدريس داخل المدرسة والمعلمين والإداريين بعد التقديم على الموقع الإلكتروني التابع للوحدة اليابانية بوزارة التربية والتعليم، كما سيتم عقد اختبارات على أعلى مستوى للمعلمين وانتقاء الأعلى كفاءة منهم.

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جولة محافظ مطروح ونائبه 

وأوضحت، أن نظام التعليم في المدرسة اليابانية يتم من خلال أنشطة التوكاتسو، مشيرة إلى أن مرحلة  كي جي 1 تبدأ من سن 4 سنوات لـ 5 سنوات، وكي جي 2 تبدأ من 5 سنوات لـ 6 سنوات.

جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
جولة محافظ مطروح ونائبه
محافظ مطروح مطروح الفصل الدراسي الثاني المدرسة اليابانية الاستعدادات النهائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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