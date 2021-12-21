الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة في العثور على جثة طفل بمنزل والده بالتبين

جثة طفل
جثة طفل

عثرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، على جثة نجل موظف جثة عمره 8 سنوات،  داخل شقته بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة.

 وكان قد ورد بلاغ للمقدم محمد ملش رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من مواطن ، يعمل موظفا، يفيد فيه باكتشافه أثناء رجوعه للمنزل جثة نجله 8 سنوات، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الطفل "م"، يرتدي ملابسه.

 وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، و العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية جثة موظف الطفل تحريات مكثفة

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