تحريات مكثفة في العثور على جثة طفل بمنزل والده بالتبين

عثرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، على جثة نجل موظف جثة عمره 8 سنوات، داخل شقته بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة.

وكان قد ورد بلاغ للمقدم محمد ملش رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من مواطن ، يعمل موظفا، يفيد فيه باكتشافه أثناء رجوعه للمنزل جثة نجله 8 سنوات، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الطفل "م"، يرتدي ملابسه.

وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، و العرض على النيابة للتحقيق.