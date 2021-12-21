الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. التحقيق مع متهم قتل 3 من أبناء عمومته بسوهاج

ضبط متهم
ضبط متهم

تباشر النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بقتل 3 أشخاص من أبناء عمومته في مشاجرة بالأسلحة الخرطوش بمركز البلينا ، والتصريح بدفن الضحايا.

وكانت مديرية أمن سوهاج، قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة مُسلحة بين أبناء عمومة، نتج عنها مصرع 3 أشخاص، إثر خلافات الجوار فيما بينهم.

 - تفاصيل الواقعة

وبالانتقال إلى محل البلاغ، تبين حدوث مشاجرة ومشادات كلامية بين أبناء عمومة إثر خلافات الجوار، تطورت إلى إطلاق أحد الأطراف أعيرة خرطوش من سلاح كان بحوزته، ما أدى إلى مصرع أحدهم.

 ونشبت عقب ذلك الاشتباكات بين الطرفين، ما أدى إلى مصرع شقيق المجني عليه ونجله، إثر إصابتهما بطلقات خرطوش بالبطن والصدر، وهم كلً من “ع. م. ا”، 56 عامًا، عامل، وشقيقه "ع. م.أ"، 50 عامًا، عامل، ونجل الثاني "أ"، عامل، 24 عامًا، يقيمون جميعًا بذات الناحية.

و تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي، وفرض كردون أمني في محيط الاشتباكات، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة في سوهاج مشاجرة الأسلحة الخرطوش دفن الضحايا مركز البلينا أشخاص سلاح

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وائل لطفي

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