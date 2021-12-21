لتوظيفها بتجارة السمك.. ضبط متهم استولى على 4 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد الأشخاص، لاستيلائه على 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الأسماك بمحافظة الإسكندرية.

وكان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 مواطنين بمحافظة الإسكندرية، يفيدون فيه بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية والاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون.

وبالفحص والتحريات، تبين صحة الواقعة وقيام مالك مكتب تصدير، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية، وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بلغت 4 ملايين جنيه وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.