الجيش الفرنسي يعلن مقتل "قيادي داعشي" مسؤول عن اغتيال 8 عمال إغاثة

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بأن قوات "عملية برخان" قتلت سومانا بورا، القيادي بتنظيم داعش الإرهابي في النيجر.

وأوضح الجيش الفرنسي أن سومانا بورا، المسؤول عن اغتيال 6 عمال إغاثة فرنسيين ورفيقيهم من النيجر في أغسطس 2020 بمحمية للحيوانات في النيجر، قتل في غارة جوية نفذت أمس الاثنين، 20 ديسمبر، بشمال بلدة تيلابيري.

في سياق أخر أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، خلال عرضها توجيهاتها الجديدة إلى العسكريين أن نحو مائة من عناصر الجيش الأمريكي شاركوا في "نشاطات متطرفة محظورة" خلال السنة الماضية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر في فبراير الماضي بمراجعة سياسات البنتاجون في ما يتعلق بمكافحة التطرف في صفوفها.

وأتى الإعلان بعد كشف مشاركة عشرات العسكريين السابقين في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير عندما اقتحم آلاف من انصار دونالد ترامب مقر الكونجرس لمنع النواب الأمريكيين من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.