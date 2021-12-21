الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الفرنسي يعلن مقتل "قيادي داعشي" مسؤول عن اغتيال 8 عمال إغاثة

الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بأن قوات "عملية برخان" قتلت سومانا بورا، القيادي بتنظيم داعش الإرهابي في النيجر.

وأوضح الجيش الفرنسي أن سومانا بورا، المسؤول عن اغتيال 6 عمال إغاثة فرنسيين ورفيقيهم من النيجر في أغسطس 2020 بمحمية للحيوانات في النيجر، قتل في غارة جوية نفذت أمس الاثنين، 20 ديسمبر، بشمال بلدة تيلابيري.

في سياق أخر أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، خلال عرضها توجيهاتها الجديدة إلى العسكريين أن نحو مائة من عناصر الجيش الأمريكي شاركوا في "نشاطات متطرفة محظورة" خلال السنة الماضية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر في فبراير الماضي بمراجعة سياسات البنتاجون في ما يتعلق بمكافحة التطرف في صفوفها.

وأتى الإعلان بعد كشف مشاركة عشرات العسكريين السابقين في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير عندما اقتحم آلاف من انصار دونالد ترامب مقر الكونجرس لمنع النواب الأمريكيين من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

الجيش الفرنسى عملية برخان النيجر الإرهابي داعش تنظيم داعش الارهابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلزام القطاع الخاص بـ2400 جنيه حدًا أدنى للأجور من يناير المقبل

«أمطار وبرودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

شوقى: الاختبار الوطنى هدفه تشخيص جوانب القوة والضعف بمستوى التلاميذ (خاص)

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة كلية الشرطة 2021.. خلال ساعات

لاستشعار المحكمة الحرج.. إحالة قضية الآثار الكبرى لـ «الاستئناف»

الصغرى في القاهرة 5 وسانت كاترين 9 تحت الصفر.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

حرب الدائرة الثالثة.. كيف تستعد إسرائيل لما بعد المباحثات النووية؟

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تبدأ جولة للأردن وإسرائيل والضفة الغربية اليوم

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة