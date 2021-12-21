الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط بداخله 50 نزيلا.. طلب التحريات في ضبط مركز لعلاج الإدمان بأكتوبر

مركز إدمان
مركز إدمان

أمرت النيابة العامة في بنها، اليوم الثلاثاء، بطلب تحريات المباحث حول واقعة ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بأكتوبر بداخله 50 شخصًا.

وسألت الأجهزة الأمنية عددا من المحتجزين داخل المصحة، وأقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدى عليهم. 

- ضبط أدوية مجهولة المصدر ومهدئة للحالة النفسية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية

 كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية"، ودفاتر لإثبات بيانات النزلاء، ومجموعة من الحبال.

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، و مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية بدون استشارة طبية، و عدم وجود تجهيزات طبية، و عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم فى التكبيل، والتعدي على النزلاء بالضرب، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

النيابة العامة في بنها مركز غير مرخص علاج الإدمان بنها استشارة طبية

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وائل لطفي

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