سلطنة عمان : انطلاق أعمال المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات

بدأت أعمال المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات فى دورته الـ 22 اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط.

وذكرت الوكالة العمانية اليوم أن جمعية الحاسِبات والمعلومات المُنبثِقة عن اتحاد الجامِعات العربية تنظم المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام.

وتتضمن أعمال المؤتمر تقديم 113 ورقة علمية في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات تم قبولها من 33 دولة حول العالم، وتهدف لإبراز أهمية تكنولوجيا المعلومات في العصر الحديث، ودورها في تنمية المجتمع من خلال موضوعات مختلفة في التخصص منها البيانات الضخمة، وانترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والشبكات وأمنها، وأخلاقيات الرقمنة، ونظم إدارة المكتبات ومراكز المعلومات، ومنصات إتاحة الكتب والمجلات الإلكترونية، الناشرين والمزودين لمصادر المعلومات المختلفة ، وذلك خلال 15 جلسة.

و يعد من الفعاليات العالمية الكبرى في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال في أوروبا ويقام منذ عام 2010 ويحضره أكثر من 90 ألف مشارك منهم 11000 على مستوى رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين بشركات التكنولوجيا الكبرى من 160 دولة و1200 متحدّث ويشارك أيضًا أكثر من 4000 شركة ناشئة تعمل في العديد من مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

و يذكر أن قال خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، إن المشاركة المصرية هذا العام بالمؤتمر الدولي هي الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقه وتأتي المشاركة هذا العام في إطار الشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية واهتمام الدولة المصرية برعاية الإبداع التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين وحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة على تمكين الشركات التكنولوجية الناشئة والدعم الذي توليه القيادة السياسية للشركات الناشئة والشركات ذات الأفكار الجديدة والتي تعود بالنفع على المجتمع المصري .