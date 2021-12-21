ارتفاع الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة وصعود الليرة

عوض الدولار الأمريكي بعض خسائره الليلة الماضية، وارتفع اليورو اليوم الثلاثاء، مع تحسن الإقبال على المخاطرة جزئيا بعد عمليات بيع في الأسواق العالمية.

وظلت عملات رئيسية في نطاق التداول الجيد على الرغم من أن زيادة حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون، دفعت دولا إلى إعادة فرض قيود مما أثارت المخاوف فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية في المدى القريب.

وتلقى الإقبال على المخاطرة ضربة يوم الاثنين بعدما قال السناتور جو مانشين، الديمقراطي المعتدل الذي يعلق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الآمال لتمرير مشروع قانون للاستثمار المحلي بقيمة 1.75 تريليون دولار، يوم الأحد، إنه لن يدعم مشروع القانون المقترح، ما أدى إلى عمليات بيع في الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 96.42 لكنه ظل مرتفعا عن مستواه المنخفض يوم الإثنين، عند 96.33.

وفيما يتعلق بالصورة الأكبر، لا يزال الدولار على مسافة قريبة من أعلى مستوى بلغه في 16 شهرا عند 96.914 الذي سجله الأسبوع الماضي بعدما فتح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الباب أمام ثلاث زيادات في سعر الفائدة في 2022.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي كان من بين أكثر العملات تضررا بسبب ارتباطه الكبير بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، اليوم الثلاثاء لينهي انخفاضه على مدى يومين.

وصعد اليورو إلى 1.1293 فيما انخفض الين، الملاذ الآمن، إلى 113.61 أمام الدولار.

وفي مناطق أخرى، قفزت الليرة التركية 15 بالمئة اليوم الثلاثاء ليستمر تعافيها التاريخي من مستويات قياسية منخفضة بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة قال إنها ستضمن الودائع بالعملة المحلية أمام تذبذبات السوق.

وارتفعت العملة المشفرة بتكوين 4 بالمئة إلى 48.700 دولار بعدما سجلت انخفاضا على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وارتفع مقياس أوسع لتقلبات سوق العملة 6.6 بالمئة بعدما انخفض لأدنى مستوى له في شهر الأسبوع الماضي.