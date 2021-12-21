«إيتيدا» تنظم ملتقى توظيفي لتشبيك شركات تكنولوجيا المعلومات بالكوادر المؤهلة

نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ملتقى توظيفي بمشاركة 40 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشباب الخريجين.

ويأتي الملتقى الذي تم تنظيمه "أونلاين"؛ نظرًا لظروف جائحة كورونا، في إطار حرص الهيئة على تشبيك الكوادر المؤهلة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص عمل في مختلف التخصصات بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وكذلك رفع الوعي الوظيفي عند الشباب المصري وكذلك الترويج لبرامج وخدمات الهيئة المختلفة، انطلاقًا من دور الهيئة في دعم الشباب والتيسير عليهم للحصول على فرص العمل المناسبة والمتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.

وكان المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة قد افتتح فعاليات الملتقى، حيث أكد في كلمته أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري من القطاعات كثيفة العمالة وسريعة التطور لذلك نحرص على مساعدة شباب الخرجين لإيجاد فرص عمل تناسب تخصصاتهم من خلال تشبيكهم بالفرص المتاحة في القطاع.

وسلط "محفوظ" الضوء على الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية والاستثمارات الضخمة غير المسبوقة لتطوير البنية التحتية وبناء وتطوير المهارات الرقمية للشباب، بما عزز من الاستجابة السريعة والمرونة تجاه ما فرضته جائحة كورونا من نماذج العمل من المنزل.

وأوضح دور الهيئة في تطوير المهارات الرقمية للشباب وإعداد الكوادر المحترفة للعمل محليًا وعالميًا في مختلف التخصصات، وتأهيلهم لوظائف المستقبل والعمل عن بُعد، من خلال مبادرة مستقبلنا رقمي ورواد تكنولوجيا المستقبل وبرامج تعليم اللغات وغيرها، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بتدريب 162 ألف متدرب، كما وفرت الهيئة 22 ألف وظيفة جديدة خلال عام 2021.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة، عن تفاصيل استراتيجية جديدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف من خلالها زيادة حجم الصادرات الرقمية من منتجات وخدمات التعهيد العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك لأول مرة منذ عام 2010 نهاية تنفيذ الاستراتيجية السابقة.

وأعلنت الشركات المشاركة بالملتقى ومن ضمنهاAWS, Oracle, Webhelp Dell, Etisalat, Teleperformance, VOIS, DXC Technology, Raya, Majorel, Concentrix عن حوالي 5700 فرصة عمل جديدة للشباب، حيث قام بالتسجيل حوالي 6200 شاب وشابة لحضور فعاليات الملتقى.

وجاءت وظائف خدمات الأعمال وخدمة العملاء باللغات الأجنبية ضمن الوظائف الأكثر طلبًا بشركات خدمات التعهيد العابرة للحدود، في حين جاءت وظائف مطوري برمجيات جافا ومطور الويب المتكامل ومهندسي جودة واختبار البرمجيات ضمن الوظائف الأكثر طلبا بشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية.

وتضمنت فعاليات الملتقى عقد ورش عمل قدمها 15 متحدثًا وخبيرًا من الشركات الحلية والعالمية، وجلسات توعية لشركات الصناعة بفكرة التوظيف عن بُعد ومزايا العمل عن بُعد، وأيضًا جلسات للتوعية والتعريف بمميزات العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود.