الصحة الروسية تكشف عدد المصابين بمتحور «أوميكرون» فى البلاد

كشفت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أعداد المصابين بسلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقال نائب وزير الصحة الروسي فيكتور فيسينكو، إن عدد المصابين بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا في روسيا، بلغ 30 شخصا وجميعهم في حالة مستقرة، حسب وكالة نوفوستي الروسية.

وحسب الوكالة أضاف نائب الوزير، أن "عدد المصابين حوالي 30 شخصا، ولا توجد حالات خطيرة بينهم".

في وقت سابق، تم الإبلاغ عن حوالي 25 شخصا مصابا في روسيا، بهذا النوع من فيروس كورونا SARS-CoV-2.

وقالت منظمة الصحة العالمية في فترة سابقة، إن أوميكرون الذي رصد في عشرات الدول يشكل "خطرا عالميا كبيرا"، مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات، لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة.

وأوضحت المنظمة أنه ما زال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يكون أوميكرون أقل شراسة من المتحورات الأخرى.

وخلال الأيام الماضية، كشفت حكومة روسيا عن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا التي تم تسجيلها في أراضيها، مقرة بأن استمرار تفشي هذه السلالة شديدة العداوة في البلاد أمر لا مفر منه.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء ورئيسة غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا، تاتيانا غوليكوفا، أثناء جلسة عقدها مجلس الدوما اليوم الخميس، رصد 25 إصابة بـ"أوميكرون" في البلاد حتى اليوم، مشيرة إلى أن هذه الحالات تتوزع بين العاصمة موسكو ومقاطعتها وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج ومدينة روستوف على الدون.

وأقرت غوليكوفا بعجز السلطات عن منع استمرار انتشار "أوميكرون" الذي رصد لأول مرة في جنوب القارة الإفريقية، قائلة: "بطبيعة الحال، لا يمكن تفادي تصاعد هذا الوضع نظرا للعدد الكبير من التنقلات عبر الحدود وأعياد عيد الميلاد القادمة".

وأشارت المسئولة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في روسيا حتى اليوم بلغ 76.4 مليون شخص، واستكمل 70.4 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، وبلغ بذلك مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد 57.7 بالمائة.

