بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية.. «أمن الشرقية» تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المعنية، اليوم الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم، و شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية ، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية، ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .

ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.