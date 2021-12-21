الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية.. «أمن الشرقية» تنظم حملة للتبرع بالدم

حملة تبرع بالدم
حملة تبرع بالدم

نظمت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المعنية، اليوم الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم، و شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية ، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية، ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .
 ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

الدور الإنساني الجهات المختصة تبرع بالدم فيروس كورونا المستجد وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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