الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أبرزها «السوبر جيت».. 8 ملفات أمام «خطة النواب» الأسبوع المقبل

لجنة خطة النواب
لجنة خطة النواب

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة النائب فخرى الفقى، ستعقد 8 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الملفات الهامة تضم بعض طلبات الإحاطة والقوانين والحسابات الختامية وموازنة البرامج والأداء.

وأوضح سالم أن اللجنة تستهل اجتماعاتها الأحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الأذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، كما سيتم مناقشة موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2021-2022.

وأشار سالم إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعين يوم الإثنين، لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام المالي 2020-2021، بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات "سوهاج - أسيوط- عين شمس-المنصورة" للعام المالي 2021-2020.

وتواصل لجنة الخطة والموازنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء، لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي للعام المالي 2020/2021، ولمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022 فيما يخص وزارة الصحة والسكان.

وتختتم لجنة الخطة والموازنة اجتماعاتها يوم الأربعاء، لمناقشة حساب ختامي موازنة الأزهر الشريف (قطاع المعاهد الأزهرية - جامعة الأزهر" للعام المالى 2021/ 2020، فضلا عن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وفي اجتماع سابق، كشف المحاسب إبراهيم بشارة، مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس، عن عدد من المؤشرات الإيجابية التى أسفر عنها الحساب الختامى لموازنة 2021/2020، تتضمن ارتفاع صافى الربح الذى حققته الهيئة إلى 47 مليارا و80 مليون جنيه،  وزيادة عدد سفن الحاويات بـ38 سفينة سفينة عن العام السابق وهو ما ترتب عليه زيادة الإيرادات، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل عبور يومى على مدار تاريخ قناة السويس بعدد 87 سفينة خلال شهر إبريل 2021 وعبور 1227 سفينة لأول مرة هذا العام بإجمالى حمولات 53 مليون طن محققة ايرادات بنحو 245 مليونا و57 ألف دولار.

وأوضح مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس، أن الهيئة اتخذت خطوات لزيادة ايرادتها تمثلت فى تعميق وتوسعة قناة السويس بنحو40 كيلو متر باتجاه الجنوب تجنبا لاحتمال تعرض أى سفن للجنوح  كما حدث فى سفينة إيفرجيفن ووضع سياسات جديدة تحفيزية لجذب السفن العابرة للقناة معتمدة على أسس علمية مضيفا من المتوقع أن تتجاوز الايرادت الفترة القادمة بنحو 6 مليارات و600 مليون جنيه.  

 

تعليم مجلس الوزراء قانون قناة السويس وزارة التعليم وزارة الصحة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة موازنة البرامج والأداء

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