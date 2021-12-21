«إدارة البيانات البحثية».. ورشة عمل بمركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان

نظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان «إدارة البيانات البحثية..الإرشادات التوجيهية والممارسات» عبر تطبيق zoom، وهي مخصصة للمهتمين بمنهجيات البحث العلمي، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة.

حاضر في الورشة الدكتور عماد عيسى صالح رئيس قسم المكتبات والمعلومات، جامعة حلوان، وقد أدار ورشة العمل الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، الدكتورة هايدى سمير عضو المكتب التنفيذي.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، أن البحث العلمي هو الأساس الذي يقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره، مؤكدا أن البحث العلمي هو مركز ارتكاز المجتمعات وهي النواة التى ترتكز عليها البلدان المتقدمة، لذا تحرص جامعة حلوان على النهوض بالبحث العلمي والاهتمام بعقد ورش العمل التى تساهم فى الارتقاء بمستوى باحثين الجامعة​​​​​​​​​ لاكسابهم مهارات البحث العلمي على أسس علمية وأخلاقية تتناسب مع التطورات العصرية الحديثة.

وأفادت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن حرص مركز دعم البحث العلمي بتواصل سلسلة ورش العمل الافتراضية للنهوض بالبحث العلمي، حيث يعد عملية تهدف إلى إنشاء تقنية جديدة توفر ميزة تنافسية على المستوى الوطني والعالمي، لذا تلعب الجامعة دورا حيويا فى نشر المعرفة لتحقيق أعلى معايير التميز فى البحث .

ومن جهته، أشار الدكتور محمد القصاص، مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، إلى أن إجراء البحوث العلمية وسيلة لفهم القضايا المجتمعية، وحث على ضرورة الإستفادة من هذه الورش العلمية والتى تتناول جوانب متعددة لرفع وتعزيز القدرات البحثية للباحثين بالجامعة.

كما تضمنت ورشة العمل التطرق إلى أهمية البيانات البحثية فى الاتصال العلمي، شرح أنواع البيانات البحثية، توضيح التخطيط لإدارة البيانات البحثية.

-ممارسات وارشادات لإدارة البيانات البحثية، بالإضافة إلي مستودعات البيانات البحثية.

وفى نهاية الورشة تم فتح باب المناقشة والإجابة على جميع التساؤلات من السادة المشاركين، وقد حضر ورشة العمل ما يقرب من 337 من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، منقسمين كالتالي مشاركين من جامعة حلوان 103 ومن الجامعات والمؤسسات المصرية حضر 154 من الدول العربية حضر 80، وقد أثنى المشاركون على المعلومات والاستفادة من هذه الورشة مقدمين الشكر لمركز دعم البحث العلمي على عقده لها.