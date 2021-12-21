الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأدلة الجنائية تعاين مسرح جريمة قتل موظف فى منطقة أوسيم

جثة
جثة

يجري خبراء الأدلة الجنائية، بالنيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، معاينة لشقة سكنية شهدت جريمة قتل موظف في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة؛ للتوصل لهوية الجاني، وإعداد تقرير شامل لتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى عدد من الجيران المقيمين بذات العقار، وفحص آخر المترددين على المجني عليه، والخلافات التي تجمعه بآخرين، وتبين أن القتيل استأجر شقة للإقامة بها، بسبب عمله في أوسيم، ويقيم بمفرده بها.

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة لكشف غموض الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المنزل الذى يقيم به المجنى عليه.

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة موظف مقتولا داخل شقة فى أوسيم، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الجريمة وضبط الجاني، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة سكنية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة موظف مقتولا.

تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

مديرية أمن الجيزة مركز شرطة أوسيم محضر بالواقعة النيابة اوسيم رجال المباحث

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وائل لطفي

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