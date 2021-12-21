الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصرية لشباب الأعمال» تُعلن نتائج انتخابات اللجان النوعية

المصرية لشباب الأعمال
المصرية لشباب الأعمال

أعلنت الجمعيه المصرية لشباب الأعمال، عن انتهاء إنتخابات اللجان والتي أعلن عنها مجلس إدارة الجمعيه خلال المؤتمر الأول له.

وكشف في وقت سابق، مجلس إدارة الجمعية، عن دمج اللجان داخل الجمعيه لتصبح 7 لجان، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد للجان سيبدأ العمل علي عديد الملفات الاقتصادية بدأ من يناير المقبل 2022.
من جانبه، قال المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية، يستمر التشكيل الجديد للجان لنهايه 2023، حيث ستضع كل لجنه أبرز مقترحاتها لتطوير القطاع المسئوله عنه، وتقوم بتجهيز ورقة عمل لعرضها على مجلس إدارة الجمعيه والتي بدورها ستقوم بعرضها على الجهات المعنيه.

وتابع “مجلس إدارة الجمعيه يولي أهمية كبري للتشكيل الجديد، ويضع فيه كامل الثقه لدعم  الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات بين اللجان النوعيه بالجمعيات والجهات المماثلة”.
وكانت انتخابات اللجان بالجمعيه المصريه لشباب الأعمال، قد أسفرت عن فوز عبد الرحمن عسل برئاسه لجنه الصناعة، وعمرو أمام نائبا للجنه، فيما فاز هاني عبد الوهاب برئاسه لجنه التشييد والبناء وفاز سامر برسوم بمنصب نائب اللجنه، وتولي أحمد نافع فهمي رئاسه لجنه الزراعه، ومنصور الجبلي نائبا، وتولي مروان الشنواني رئاسه لجنه التعليم، وفضل الله خالد أبو وافيه نائبا.

وجاء مازن المنشاوي رئيسا للجنه الصحه والدواء وفاروق طارق جعفر نائباً، فيما فاز علي شريف عناني برئاسه لجنه التجاره، وتولي المهندس فادي إسماعيل رئاسه لجنه الخدمات وأحمد مجدي حسين بركات نائبا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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