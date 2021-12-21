تجديد الاعتماد الأوروبي للأجهزة التمثيلية بأكاديمية مصر للطيران

صرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن أكاديمية مصر للطيران للتدريب نجحت في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني لأجهزة الطيران التمثيلي من طرازات A320 Neo- B777-200ER-B737-800NG بأعلى مستويات التأهيل، استمرارا لنجاحات الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة في اتباع المعايير العالمية في صناعة النقل الجوي وتجديد الشهادات والاعتمادات الدولية المتخصصة في مجال تدريب أنشطة الطيران المدني .وذلكً في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بإتباع المعايير الدولية في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي.

وأضاف الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن الأكاديمية نجحت أيضًا في اعتماد إضافة خاصية ال UPRT لجهاز الطيران التمثيلي من طراز B737-800 NG وذلك لتتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي وتدريبات الطيران، ويعد هذا الاعتماد إضافة جديدة إلى إمكانيات الجهاز ويساهم في تدريب طياري شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والشركات المصرية الخاصة والأجنبية بأحدث نظم التدريب المعتمدة دولياً بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وتشهد المطارات المصرية انتظاما في رحلاتها الجوية، كذلك انتظام رحلات مصرللطيران اليوم في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند-أمريكا الشمالية والجنوبية-كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.