مع تقلبات أحوال الطقس.. 6 نصائح هامة لحمايتك من أمراض الشتاء

تشهد البلاد، حالة من الطقس البارد، غير المستقر، وفي ظل هذه التقلبات الطقسية، يعاني الكثيرون من أمراض فصل الشتاء، مثل مرض الإنفلونزا، والنزلات المعوية، بالإضافة إلى العدوى الفيروسية، خاصة مع انتشار متحور كورونا "أوميكرون"، وفي السطور التالية نستعرض عددا من النصائح الهامة والمفيدة للتعامل مع عدد من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء.

1- الاحتفاظ بقطرات المحلول الملحي

تأكد من الاحتفاظ بقطرات المحلول الملحي للأنف والمرطبات ومسكنات الألم، لاستخدامها في الوقت المناسب، إذا كنت تعاني من الإصابة بأحد أمراض الشتاء.

2- تعقيم الأسطح

يجب تعقيم مقابض الأبواب والألعاب والأسطح شائعة الاستخدام لمنع انتشار الجراثيم.

3- أدوية لعلاج حالة الحمى

يمكنك تناول أسيتامينوفين (تايلينول)، أو إيبوبروفين (موترين) بناءً على الجرعة التي يقدمها الطبيب الخاص بك.

4- البخار يزيل انسداد الأنف والسعال

يمكن أن يساعدك الجهاز الذي يعمل بالبخار، على النوم بشكل أفضل في الليل عن طريق تخفيف المخاط في رئتيك وأنفك، كما يمكن أيضًا أن يخفف التدليك بالبخار وقطرات المحلول الملحي الأغراض.

5- كيفية التصرف عند التهاب الحلق

يمكن أن تساعد ملعقة صغيرة من العسل الكبار والأطفال فوق سن 12 شهرًا، وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، تعد الغرغرة بالماء الدافئ المالح علاجًا سريعًا وسهلاً.

6- نصائح أخرى لمنع أمراض الشتاء

دائمًا ما يبدأ الحد من مخاطر الإصابة بأمراض الشتاء الشائعة، بغسل اليدين بشكل متكرر، وأثناء التنقل من مكان لآخر، يعد استخدام المواد الهلامية والمناديل المبللة المعقمة في سيارتك أو حقيبة الأطفال أمرًا رائعًا.

أيضًا، علم أطفالك أن يسعلوا أو يعطسوا في منديل ورقي أو في فتحة الكوع مبكرًا لتأسيس عادات صحية سليمة لديهم، ولا تنس تعقيم الألعاب أسبوعيًا بالماء والصابون أو بخاخ التعقيم، هذه طريقة جيدة للحفاظ على صحتك أنت وعائلتك طوال فصل الشتاء.