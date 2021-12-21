الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تشكيل أول أسرة للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شكلت جامعة حلوان أول أسرة في مجال محو الأمية  بأول كلية على مستوى كليات الجامعة تحت مسمى أسرة شباب ضد الأمية  للتوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وإشراف  الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الإجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد الأسرة، و الدكتور وجدي محمد بركات وكيل كلية الخدمة الاجتماعية  لشئون التعليم والطلاب، و بالتعاون مع  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا .

وأوضح  أنه قام بدوره كمنسق ومشرف عاما للمشروع على مستوى الجامعة  بتقديم مقترح لتشكيل تلك الأسرة لأول  مرة بكليات الجامعة المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية، حيث تم الموافقة بالمجالس الحاكمة بالجامعة على ذلك المقترح لتشكيل تلك الأسرة تحت مسمى (أسرة شباب ضد الأمية)، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو  الأمية ونشر ثقافة محو الأمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين  باعتبارها مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030.

وقد تم تشكيل أسرة شباب ضد  الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية  وتسجيلها لأول مرة  بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وتوفير مقرا دائما لها بكلية الخدمة الاجتماعية  لتبدأ فعالياتها في توعية طلاب الكلية وتشجيعهم نحو الالتحاق  بالمشروع القومي لمحو الأمية في إطار  المشاركة في المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم نحو الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.

محو الأمية شئون التعليم والطلاب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة حلوان محمد بركات رؤية مصر 2030 المشاركة كلية التربية ريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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