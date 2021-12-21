الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الصغير»: 1000 سائح شاهدوا تعامد الشمس على معابد الكرنك

تعامد الشمس على معابد
تعامد الشمس على معابد الكرنك

قال مصطفي الصغير، مدير معابد الكرنك والمشرف العام علي طريق الكباش، لـ "الدستور'' إن بلغ أعداد السائحين بالجنسيات المختلفة والمصريين الذين شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس علي معابد الكرنك حوالي 100‪0شخص مصري وأجنبي، موضحًا أن  معدل الحضوربـ   للظاهرة جيدًا مقارنة بالسنوات الماضية التي تزامنت مع أزمة فيروس كورونا.

وأضاف مدير معابد الكرنك والمشرف العام علي طريق الكباش، أنه كان هناك اهتمام من السائحين والزائرين بالتوافد إلى معابد الكرنك قبل شروق الشمس لمشاهدة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس من بدايته والذي يشمل العروض الفنية وعرض الصوت والضوء، ثم حدوث الظاهرة.

وأوضح "الصغير "، أن توافد الزائرين والسائحين لزيارة معابد الكرنك، استمر و بأعداد كبيرة حتى بعد الانتهاء من ظاهرة تعامد الشمس، و أنهم استغلوا تواجدهم داخل المعبد وأجروا زيارتهم وقضاء فترة أطول داخل المعبد، خاصة أن اليوم تمتعت مدينة الأقصر بطقس صاف وأجواء رائعة.

و تعامدت الشمس، اليوم الثلاثاء، على معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، حيث يتم الاحتفال بالظاهرة بشكل سنوي ويتغير حدوثها كل 4 سنوات نظرًا للفرق بين السنة الكبيسة والبسيطة، و تعد من أهم الأحداث الأثرية والسياحية التي تسعي المحافظة في استغلالها في تنشيط وجذب السائحين.

وتمت ظاهرة تعامد الشمس وقت شروق الشمس، وتسلل شعاع الشمس تحديدًا في النافذة الخلفية لمقصورة قدس الأقداس، وعبر شعاعها لـ 6 صروح وصالة الأعمدة التي تمثل المحور الرئيسي لمعبد الكرنك.

وشهدت معابد الكرنك بمدينة الأقصر حضور  السائحين بمختلف الجنسيات والزائرين لحدوث ظاهرة تعامد الشمس، والتي تعد ظاهرة فلكية وأثرية تمثل بداية التوقيت الشتوي في الحياة المصرية القديمة فيما كان يعرف بعيد ميلاد "رع الكبير''.

كما شهدت معابد الكرنك بالأقصر قبل شروق الشمس برنامجا احتفاليا مميزا لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس، و قدمت الفرق الفنية التابعة لهيئة قصور الثقافة عدد من العروض الفنية،  بالإضافة إلى عرض الصوت والضوء لتعريف الزائرين والسائحين بالمعلومات التاريخية حول معابد الكرنك والظاهرة.

معابد الكرنك قدس الاقداس ظاهرة فلكية ظاهرة تعامد الشمس الصوت والضوء تعامد الشمس

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