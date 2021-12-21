ألكسندر لافرنتييف: عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية يناير المقبل

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا" ألكسندر لافرنتييف"، اليوم الثلاثاء: إن الاجتماع التالي للجنة الدستورية السورية قد يعقد في يناير عام 2022، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأضاف: "نحن نأمل بأنه سيتم في يناير المقبل، عقد الدورة الدورية السابعة للجنة الدستورية السورية. ونأمل جميعا في أن تتمكن الأطراف السورية خلال هذه الجلسة، من التوصل إلى حل وسط ".

وتابع لافرنتييف: "السيد بيدرسن، بسبب بعض القيود المفروضة، لم يتمكن من الحضور اليوم الثلاثاء إلى نور سلطان، لكن يتواجد هنا بعض ممثليه، وسنناقش معهم سير عمل اللجنة الدستورية والدعم الذي يمكن أن تقدمه الدول الضامنة لعملية أستانا بالكامل"، مشيرًا الى أن نتائج الدورة السادسة الماضية للجنة الدستورية متواضعة للغاية، لكن الأطراف تمكنت من الجلوس خلف طاولة المفاوضات، وتمكن الرؤساء المشاركون من التحدث "وجهاً لوجه"، مضيفًا أن "هذه بحد ذاتها خطوة للأمام بالفعل، ونأمل أن تكون هناك نتائج في هذا الاتجاه".

يأتي هذا فيما قدرت الأمم المتحدة، أن 3.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن الصراع المتواصل في بعض المناطق والأزمة الاقتصادية، وأزمة فيروس كورونا كوفيد-19، وظروف طقس الشتاء القاسية تزيد من الاحتياجات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فقد قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس، "فرحان حق" عبر الفيديو، إننا:" بحاجة إلى تسخير جميع طرائق الاستجابة لمساعدة المحتاجين، كما يجب تسليم المساعدات بطريقة أكثر استدامة"، مشيرًا إلى أن قافلتين– تتألف كل واحدة منهما من 14 شاحنة– نقلت المساعدات عبر الخطوط إلى مخزن في إدلب".

وأضاف: "لدى الأمم المتحدة خطة تشغيلية لإرسال شحنات مساعدة منتظمة ويمكن التنبؤ بها من مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية عبر خطوط النزاع وصولًا إلى الشمال الغربي".