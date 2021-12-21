الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألكسندر لافرنتييف: عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية يناير المقبل

ألكسندر لافرنتييف
ألكسندر لافرنتييف

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا" ألكسندر لافرنتييف"، اليوم الثلاثاء:   إن الاجتماع التالي للجنة الدستورية السورية قد يعقد في يناير عام 2022، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأضاف: "نحن نأمل بأنه سيتم في يناير المقبل، عقد  الدورة الدورية السابعة للجنة الدستورية السورية. ونأمل جميعا في أن تتمكن الأطراف السورية خلال هذه الجلسة، من التوصل إلى حل وسط ".

وتابع لافرنتييف: "السيد بيدرسن، بسبب بعض القيود المفروضة، لم يتمكن من الحضور اليوم الثلاثاء إلى نور سلطان، لكن يتواجد هنا بعض ممثليه، وسنناقش معهم سير عمل اللجنة الدستورية والدعم الذي يمكن أن تقدمه الدول الضامنة لعملية أستانا بالكامل"، مشيرًا الى أن نتائج الدورة السادسة الماضية للجنة الدستورية متواضعة للغاية، لكن الأطراف تمكنت من الجلوس خلف طاولة المفاوضات، وتمكن الرؤساء المشاركون من التحدث "وجهاً لوجه"، مضيفًا أن "هذه بحد ذاتها خطوة للأمام بالفعل، ونأمل أن تكون هناك نتائج في هذا الاتجاه".

يأتي هذا فيما قدرت الأمم المتحدة، أن 3.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن الصراع المتواصل في بعض المناطق والأزمة الاقتصادية، وأزمة فيروس كورونا كوفيد-19، وظروف طقس الشتاء القاسية تزيد من الاحتياجات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فقد قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس، "فرحان حق" عبر الفيديو، إننا:" بحاجة إلى تسخير جميع طرائق الاستجابة لمساعدة المحتاجين، كما يجب تسليم المساعدات بطريقة أكثر استدامة"، مشيرًا إلى أن قافلتين– تتألف كل واحدة منهما من 14 شاحنة– نقلت المساعدات عبر الخطوط إلى مخزن في إدلب".

وأضاف: "لدى الأمم المتحدة خطة تشغيلية لإرسال شحنات مساعدة منتظمة ويمكن التنبؤ بها من مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية عبر خطوط النزاع وصولًا إلى الشمال الغربي".

سوريا مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف وكالة تاس الروسية إدلب سوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

كوريا الجنوبية تسجل حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الخطورة 

تفاصيل حالة الطقس فى مصر الثلاثاء 21-12-2021

البنتاجون: تورط 100 من العسكريين الأمريكيين فى نشاطات متطرفة خلال العام المنصرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

الائتلاف الحكومى الهش فى إسرائيل يواجه خطر التفكك بسبب خلاف مُحتدم بين أطرافه

المُعتقلون إداريًا بسجون إسرائيل يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

نادي الأسير الفلسطينى : قمع أسرى في سجن «نفحة» الإسرائيلى