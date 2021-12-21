الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كولومبيا تسجل أول ثلاث إصابات بأوميكرون

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

رصدت كولومبيا أول ثلاث إصابات بالمتحور أوميكرون لدى مسافرَين اثنين وافدَين من الولايات المتحدة وآخَر وافد من إسبانيا، على ما أعلنت وزارة الصحة .


وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم رصد إصابتَين في كارتاخينا وواحدة في سانتا مارتا (شمال) لدى كولومبيَّين اثنين ومواطن أميركي، من دون أن تعطي تفاصيل حول وضعهم الصحي.


رصِدت أوميكرون في جنوب أفريقيا في نوفمبر، وأثارت قلقا دفع إلى تشديد القيود الصحية في كل أنحاء العالم.


وسجلت كولومبيا البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، أكثر من 5 ملايين إصابة بكوفيد ونحو 129400 وفاة منذ بدء انتشار الفيروس.


في القارة الأمريكية أصبحت أوميكرون المتحوّرة المهيمنة إلى حدّ كبير في الولايات المتحدة، إذ إنّها تُمثّل 73,2% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 خلال الأسبوع المنتهي في 18 كانون الأوّل/ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحّية الأمريكيّة.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

جديد ألم كولومبيا كرون إصابات المتحور المتحورة أوميكرون أوميكرون متحورة متحورة أوميكرون اوميكرو المتحورة

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