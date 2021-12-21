البابا تواضروس يستقبل خدام أسرة الراعى وأم النور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة مساء أمس خدام أسرة الراعي وأم النور ومعهم بعض خدام أسرة الأنبا أبرام بكندا بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات.



وألقى قداسة البابا عليهم كلمة روحية دارت حول عمل الرحمة وبركاته في حياة الخادم، ثم عرضوا على قداسته تقريرًا شاملًا عن خدمتهم خلال الفترة الماضية، وما قدموه من خدمات في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. كما قدموا الرؤية المستقبلية للخدمة وكذلك التحديات التي تواجههم، دارت بعدها بعض المناقشات حول محتوى التقرير، وقدمت بعض المقترحات، وأجاب قداسة البابا على أسئلتهم.

وكرم قداسة البابا على هامش اللقاء المهندس منير غبور عضو أسرة الراعي وأم النور ورئيس جمعية إحياء التراث الوطني المصرى (نهرا) لفوزه بجائزة فخر العرب، التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديرًا لدوره في إحياء التراث المصري.

وعلى صعيد آخر استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي للدكتور مراد مجدى مراد وهبه نائب رئيس جمعية الاثار القبطية والسكرتير الثاني بالامم المتحدة.

وفي سياق آخر، يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد الأربعاء، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتنطلق عظة البابا دون حضور شعبي، على أن يُتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك تزامنًا مع إنتشار لفيروس كورونا المستجد.

ومن جهته تستعد الكنائس المسيحية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.