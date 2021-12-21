الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار صهريج الوقود فى هايتى لـ90 قتيلا

انفجار صهريج الوقود
انفجار صهريج الوقود فى هايتى

توفي أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بجروح خطرة في انفجار صهريج وقود الأسبوع الماضي في هايتي، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 90.

 

وقال باتريك ألمونور نائب رئيس بلدية كاب هايتيان حيث وقعت المأساة، إن عدد الضحايا "لا يزال غير مكتمل للأسف" بسبب وجود مصابين في المستشفى جروحهم خطرة.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، كانت الحصيلة السابقة التي نشرتها السلطات الأربعاء الماضي قد بلغت 75 وفاة و47 إصابة بحروق بالغة.

 

وأوضح ألمونور أنه ليل 13 ديسمبر، فقد سائق شاحنة الوقود السيطرة عندما انحرف لتفادي سيارة أجرة، لتنقلب الشاحنة، وحاول السكان جمع الوقود المتسرب الذي انفجر بعد ذلك.

 

وتابع: الوقود يساوي وزنه ذهبا هذه الأيام في البلاد وهناك كان متاحا للاستيلاء عليه وهذا ما فاقم حصيلة الضحايا.

 

وستقام مراسم تشييع وطنية في الكاتدرائية الرئيسية بالمدينة الثلاثاء، لكنها ستشمل 25 ضحية فقط، إذ إن غالبية الضحايا دفنوا بعيد الحادثة في مقبرة جماعية في كاب هايتيان.

 

ويعيش أكثر من 60 في المئة من سكان هايتي البالغ عددهم 11 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي، ويشهد البلد كوارث طبيعية باستمرار علاوة على الاضطرابات السياسية. 

 

ونقص الوقود أمر متكرر في السنوات الأخيرة بهايتي، حيث تعاني السلطات من ضعف السيولة النقدية لدفع مستحقات موزعي المحروقات. 

 

وعلى صعيد آخر ،حثت الولايات المتحدة مواطنيها  في وقت سابق ، على مغادرة هايتي، بينما تشهد هذه الدولة الكاريبية أعمال عنف ترتكبها عصابات ونقصا في الوقود وعدم استقرار سياسي.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أصدرت السفارة الأمريكية في هايتي،  بيانا نصحت فيه مواطني الولايات المتحدة "بمغادرة هايتي الآن عبر وسائل تجارية".

 

وقالت السفارة إن "المواطنين الأمريكيين يجب أن يقيموا بدقة مخاطر السفر إلى هايتي أو البقاء هناك في ضوء الوضع الأمني الحالي والتحديات المرتبطة بالبنى التحتية".

 

وأضافت السفارة الأمريكية أن "النقص الواسع في الوقود قد يحد من الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ بما في ذلك الوصول إلى المصارف والتحويلات المالية والرعاية الطبية الطارئة والإنترنت والاتصالات وخيارات النقل العام والخاص".

انفجار انف ارتفاع قتيل وقود ضحايا ضحايا انفجار الوقود حصيلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار صهريج الوقود فى هايتى لـ90 قتيلا

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

«الشهر الثالث عشر».. جديد الروائى أحمد سعداوى

9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أخشاب بالقناطر الخيرية

حقيقة إلقاء مريض فى إحدى طرقات مستشفى الضبعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

المُعتقلون إداريًا بسجون إسرائيل يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

نادي الأسير الفلسطينى : قمع أسرى في سجن «نفحة» الإسرائيلى

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لحسم مستقبل الحل النهائي من طرف واحد