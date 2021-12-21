الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولاية تكساس الأمريكية تعلن تسجيل أول وفاة بـ«أوميكرون»

وفاة أوميكرون
وفاة أوميكرون

افادت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية نقلا عن مسؤولي الصحة بمقاطعة هاريس بأن مسؤولي الصحة بولاية تكساس أعلنوا  تسجيل أول وفاة بمتحور "أوميكرون".

 

وأضافت الشبكة أنه يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بـ"أوميكرون" في الولايات المتحدة.

وأصبحت "أوميكرون" المتحورة المهيمنة في الولايات المتحدة، إذ تمثل 73.2 في المائة من الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحية الأمريكية.

 

وتغلبت المتحورة "أوميكرون" سريعة الانتشار، على "دلتا" في غضون أسابيع، وباتت تمثل ما يصل إلى 96.3 في المائة من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغون، وواشنطن، وإيداهو)، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

 

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" نقلا عن المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه مقارنة بالأسبوع الماضي، زادت نسبة الإصابة بهذا المتحور إلى ستة أضعاف تقريبا.

 

وأوصت المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها المواطنين بعدم السفر إلى 8 دول بسبب ارتفاع الإصابات فيها وظهور متحور "أوميكرون" هناك.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

 

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول آفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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