الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومى الأمريكى يزور إسرائيل هذا الأسبوع

جيك سوليفان
جيك سوليفان

أعلن البيت الأبيض أن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع لبحث ملف إيران وقضايا أخرى.

وأضاف أن سوليفان سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء وجوده في إسرائيل، وسيزور رام الله لإجراء محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد التقى سوليفان في واشنطن في 12 أكتوبر الماضي، حيث تطرقا إلى الملف الإيراني والأوضاع في قطاع غزة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت في تقرير نشرته في 12 دسمبر الحالي إن "الخلافات طويلة الأمد حول كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني إلى تحولت توترات جديدة بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وإسرائيل، حيث غادر مسؤولان إسرائيليان كبيران واشنطن هذا الأسبوع قلقين من أن التزام الأمريكيين باستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 سيؤدي إلى خلل، وأن هذا الاتفاق يسمح لطهران بالمضي قدما في برنامجها لتخصيب اليورانيوم".

وأشارت إلى أن "التوترات واضحة طوال الأسبوع، حيث سعت إدارة بايدن إلى جلب التحالف مع إسرائيل إلى جبهة موحدة حول كيفية التعامل مع إيران خلال العام المقبل".

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم فرض الإغلاق في الولايات المتحدة لمواجهة موجة جديدة من جائحة كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في إحاطتها الصحفية اليومية إن الرئيس الأميركي الذي سيتوجه بكلمة لمواطنيه الثلاثاء لن يعلن "إغلاق البلاد" بل سيركز على فوائد تلقي اللقاح.

وأضافت أنه سيعلن أيضا إجراءات جديدة تهدف إلى "توسيع نطاق إجراء الفحوص لكشف" كوفيد-19، مع الإشارة إلى "الأخطار التي تهدد غير الملقحين".

وكان مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية أنتوني فاوتشي حذر أمس من أن متحور "أوميكرون" ينتشر في أنحاء العالم، لافتا إلى أن "أسابيع أو أشهرا صعبة" تنتظر الأمريكيين هذا الشتاء.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء حيث أحصت حتى الآن أكثر من 807 آلاف وفاة بكوفيد-19.

 

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