المسح الجيولوجى الأمريكية: هزة أرضية بقوة 6.2 درجة قبالة كاليفورنيا

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) بأن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتم تسجيل الهزة في تمام الساعة 20:10 بالتوقيت العالمي، على بعد 38 كيلومترا غرب بتروليا.

وأشار مركز التحذير الوطني من التسونامي في الولايات المتحدة إلى أنه ليس من المتوقع حدوث موجة من هذا النوع جراء الهزة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الوطنية في منطقة يوريكا إن السكان شعروا بهزة متوسطة إلى قوية في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.