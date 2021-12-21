إيطاليا: المساعدات الإنسانية لأفغانستان أولوية لتجنب انهيارها الاقتصادى

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده تعطي أولوية للمساعدات الإنسانية لأفغانستان، وتشدد على ضرورة تجنب حدوث انهيار اقتصادي في هذا البلد.

وأضاف دي مايو - في خطابه الافتتاحي للمؤتمر الرابع عشر للسفراء الإيطاليين في العالم، المنعقد في مقر وزارة الخارجية بروما- أن إيطاليا لن تتخلى عن الشعب الأفغاني، وأن الأولوية بالنسبة لروما في الوقت الحالي هي ضمان استمرار المساعدات الإنسانية بتنسيق من جانب الأمم المتحدة، وتجنب معاناة البلاد من الانهيار الاقتصادي والمالي.

وتابع الوزير - حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)- أنه من أجل الحفاظ على النتائج التي تحققت خلال 20 عامًا من التزام المجتمع الدولي، وبشكل خاص فيما يتعلق بالحقوق، تم وضع خطة دعم وطني، مع تنظيم طاولة اجتماع مع منظمات المجتمع المدني العاملة في أفغانستان، بجانب تفعيل الممرات الإنسانية لصالح اللاجئين الأفغان في البلدان المتاخمة لأفغانستان.

وسلط دي مايو الضوء على أن الأزمة في أفغانستان تمثل نقطة تحول جيوسياسية مهمة، وهي بمثابة جرح عميق يجب على الغرب معالجته، منوهًا بأنه خلال مرحلة الطوارئ، تم إنقاذ أكثر من 5 آلاف مواطن أفغاني.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 137 وفاة و16213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأوضحت الصحة الإيطالية، في تقريرها اليومي بشأن الوضع الوبائي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 135778، فيما عدد الإصابات 5.4 ميلون، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت الصحة الإيطالية، أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 97 وفاة و24259 إصابة بالفيرو س.

وتعتبر حصيلة الوفيات بكورونا في إيطاليا هي الثاني في أوروبا بعد بريطانيا، والتاسعة على مستوى العالم.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن مسؤول الشؤون الصحية في مقاطعة لاتسيو (وسط)، التي مركزها العاصمة روما، أن السلطات ستفرض الزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار تدابير جديدة لمكافحة وباء كورونا "كوفيد-19"، خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 105 مليون و608 آلاف و729 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.