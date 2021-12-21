الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الكندى: على المواطنين المساهمة فى مقاومة قانون العلمانية

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو

دعا رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، المواطنين وحكومات المقاطعات في الدولة لأن يكون لهم دور في ضمان الدفاع عن الحقوق الأساسية بعد فصل معلمة مسلمة في مقاطعة كيبيك من منصبها التعليمي لارتدائها الحجاب في الفصل.


وفي مقابلة واسعة النطاق في نهاية العام مع هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"، دافع ترودو عن رد حكومته على قانون العلمانية في كيبيك، المعروف باسم "قانون 21 "، الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية في العمل من قبل الموظفين العموميين أثناء العمل.
 

وقال ترودو: "أنا لا أوافق، ولم أتفق دائما مع هذا القانون"، ولم يستبعد تقديم طعن قانوني على "قانون 21".
 

وبعد الضغط عليه بسبب قصر حكومته معارضتها للقانون على التصريحات بدلًا من اتخاذ هذا الإجراء ضد القانون، قال ترودو إن الدفاع عن الحقوق ليس مهمة الحكومات فقط.
 

وقال: "التحدي الذي نواجهه في هذا الأمر هو التأكد من أن الناس يفهمون أن الحقوق الأساسية بحاجة للدفاع عنها. يمكن للحكومات، بل ويجب عليها الدفاع عنها ويكون لها دور فيها، لكن يمكن لمواطنينا أيضا أن يدافعوا عن بعضهم البعض".
 

ويحظر القانون الجديد على أفراد الخدمة المدنية في البلاد ارتداء الرموز الدينية، فيما أعرب أولياء أمور مدرسة "تشيلسي" الابتدائية في كيبيك عن دعمهم للمعلمة المسلمة المحجبة، وعلق أولياء الأمور شرائط خضراء على سياج خارج المدرسة كدليل على دعم المعلمة.
 

وذكر مكتب ترودو، في الأسبوع الماضي، أنه لا ينبغي أن يفقد أحد في كندا وظيفته أبدًا بسبب ملابسه أو معتقداته الدينية.
 

وأضاف: "لم نغلق الباب أمام أي إجراء في المحكمة مستقبلًا".
 

كان الرئيس المؤقت لمجلس إدارة مدرسة كيبيك الغربية، واين دالي، قد قال إن معلمة لتلاميذ الصف الثالث في تشيلسي بكيبيك، "نُقِلَت إلى عمل مختلف بموجب قانون في المقاطعة يحظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي القطاع العام الذين يؤدون أعمالًا تخولهم سلطة".

قانون تعليم جديد ملابس رئيس الوزراء الخدمة المدنية هيئة الدين المواطنين الابتدائية رئيس الوزراء الكندى مقاطعة الموظفين تصريحات الدفاع رئيس الوزرا القطاع العام جستن ترودو الإذاعة الكندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

تحذير أمريكى بتجنب السفر إلى 8 دول.. بينها دولة عربية

9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أخشاب بالقناطر الخيرية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

بنما تعلن رصد أول إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون»

الصحة: 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و49 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

المُعتقلون إداريًا بسجون إسرائيل يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

نادي الأسير الفلسطينى : قمع أسرى في سجن «نفحة» الإسرائيلى

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لحسم مستقبل الحل النهائي من طرف واحد