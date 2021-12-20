«فيديو مدسوس».. «النقابات الفنية» تقدم بلاغًا ضد مطربة أساءت لفنانات مصر

استنكر رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية «السينمائية والتمثيلية والموسيقية» الفنان عمر عبد العزيز، اليوم، التصريحات غير اللائقة الواردة في فيديو مدسوس لمطربة أتاحت لها إحدى القنوات، وبصورة تتنافى مع مبادئ العمل الإعلامي فرصة إطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع أو أدلة.

وأعرب «جموع فناني مصر» عن استنكاره وأسفه ورفضه التام لتلك التصريحات الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة ظهرت بإحدى القنوات.

وأوضح الاتحاد أن الفيديو من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقرياتها التي فازت بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة، مثل كوكب الشرق وسيدة الشاشة العربية وسيدة المسرح العربي وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

وأضاف: «سعت الفنانة إلى تحقيق الشهرة والتريند دون الالتفات لقيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي شهد مولد الفن والثقافة على وجه الآرض منذ آلاف السنين».

وتابع: «سيستخدم اتحاد النقابات الفنية حقه في تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه أنه يستطيع نشر أحاديث عامة عن وقائع غير محددة دون أي أدلة أو براهين لتحقيق مكاسب على حساب سمعة مصر بإهانة الفن، وصناع الفنون الذين يقومون بدور الظهير الثقافي لقضايا الوطن والمواطنة من خلال الأعمال التي تزرع القيم النبيلة في وجدان الجماهير».