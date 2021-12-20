«التنمية المحلية»: ضخ 375 مليار جنيه منذ 2014 لتنمية الصعيد

قال الدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، إنه خلال عام 2014 كان بداية الاهتمام بالصعيد وتوجيه الرئيس للحكومة بوضع الصعيد في قلب خطة التنمية من منظور العدالة الاجتماعية، وحصول الصعيد كمنطقة هُمشت لعقود طويلة من التنمية، وللإمكانيات الهائلة للصعيد اقتصاديًا وسكانيًا التي تؤهله للانخراط في منظومة الإنتاج والعمل والنمو الاقتصادي.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم، أن الخطة بدأت باستثمارات ضخمة تصل لـ375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى 2021، وهناك برامج تنموية مخصصة لتنمية الصعيد بدأت ببرنامج «التنمية المحلية لصعيد مصر» بالشراكة مع البنك الدولي، الذي بدأ منذ عام 2018 بسوهاج وقنا بقرض 500 مليون دولار من البنك الدولي، وتمويل مكافئ مصري 500 مليون دور، والذي حقق نقلة نوعية في تطوير منظومة تقديم الخدمات بجميع أنواعها.