الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزير التعليم: الامتحانات سهلة وبسيطة وتخاطب مهارات الطلاب

طارق شوقي
طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تسير بشكل جيد والدراسة لم تتعطل خلال الفصل الدراسي الأول، والامتحانات ستتم بسلاسة شديدة، مؤكدًا أن رابعة ابتدائي سنة نقل هامة جدًا وبها مناهج جديدة تدعو للفخر.
 

وعلق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم، على الجدل المثار من أولياء الأمور حول مادتي الرياضيات والعلوم، موضحًا أن الكتب لا تقاس بالميزان ولا عدد الصفحات وإنما بمخرجات التعلم، ونحن مسئولون عن مخرجات التعلم وعليهم أن يستمتعوا بالمناهج الجديدة.

 

التفاصيل….

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