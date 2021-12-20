البيت الأبيض: الولايات المتحدة مستعدة للانخراط فى الدبلوماسية مع روسيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أبلغ مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف باستعداد واشنطن للانخراط في العمل الدبلوماسي في ضوء مقترحات موسكو الأمنية.

وأضاف البيت الأبيض، بحسب ما نقلت "وكالات"، أن الانخراط في الدبلوماسية مع روسيا سيكون عبر قنوات متعددة بينها الحوار الثنائي.

وأفاد بأن سوليفان أبلغ يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي بأن "أي حوار لا بد أن يكون قائما على المعاملة بالمثل وأن يزيل مخاوفنا من ممارسات روسيا".

وبحث أوشاكوف مع سوليفان هاتفيا الإثنين الماضي، المقترحات الروسية الأخيرة، حول الضمانات الأمنية في أوروبا.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين حينها: "واصل أوشاكوف وسوليفان مناقشاتهما في سياق المقترحات الروسية المعروفة التي وردت في مسودتي وثيقتين وتم تسليمها في وقت سابق للجانب الأمريكي".

وأضاف بيسكوف: أن النقاش حمل طابعا "عمليا وبراغماتيا"، مشيرا إلى أن "مساعدي الرئيسين اتفقا على مواصلة اتصالاتهما".

وفي 17 ديسمبر طرحت روسيا مشروع اتفاقين أحدهما يشمل معاهدة مع الولايات المتحدة، والثاني العلاقات مع الناتو، ويتضمنان حزمة من الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا.

وكان أوشاكوف قد أبلغ سوليفان باستعداد موسكو لبدء المفاوضات على الفور حول الوثيقتين.

وكانت موسكو أعربت عن خيبة أملها إزاء الردود الأولية من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو على الاقتراحات التي قدمتها إليهما موسكو بشأن وضع نظام ضمانات أمنية بغية خفض التوترات في أوروبا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث لوكالة "تاس" الجمعة الماضية، تعليقا على التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "الإشارات من واشنطن وبروكسل مخيبة للأمل للغاية بالنسبة لنا".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو لا ترى من قبل الولايات المتحدة والناتو إلا تصريحات علنية بخصوص اقتراحاتها، مرجحا أن الأمر كان مختلفا لو اقترح الغرب على روسيا عبر قناة مغلقة مناقشة هذه المبادرة حول طاولة واحدة.

وكانت بساكي صرحت بأن الولايات المتحدة لن تخوض أي مفاوضات مع روسيا بشأن الأمن في أوروبا دون مشاركة حلفائها وشركائها في القارة العجوز، وذلك ردا على المبادرة الروسية لإبرام اتفاقيتين منفصلتين مع الولايات المتحدة وحلف الناتو

يشار إلى أن المبادرة الروسية بخصوص وضع نظام ضمانات أمنية بغية خفض التوترات الأمنية في أوروبا، تقضي بتعهد الناتو بعدم مواصلة الامتداد شرقا وتخلي الحلف عن وعوده بمنح أوكرانيا وجورجيا العضوية فيه مستقبلا.