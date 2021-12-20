محافظ كفرالشيخ: استئناف الدراسة غدًا بالمدارس والمعاهد الأزهرية

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استئناف الدراسة غدًا الثلاثاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، موجهًا رؤساء المدن بمتابعة رفع مياه الأمطار من الشوارع، مشيدًا بدور رجال الحكم المحلي والعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمشاركة المجتمعية، للتعاون في رفع مياه الأمطار من الشوارع.



فيما شهدت محافظة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، موجة من الطقس السيئ على أغلب أنحاء المدن، خاصة المطلة على السواحل الشمالية، إذ هطلت الأمطار على أغلب المدن وزادت سرعة الرياح وارتفعت أمواج البحر الأبيض المتوسط، فيما أجبرت موجة الصقيع الشديدة عددًا من المواطنين خاصة كبار السن على ملازمة منازلهم.

فيما أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال الـ48 ساعة المقبلة، حسب نشرة هيئة الأرصاد الجوية.

ووجّه المحافظ رؤساء المدن ومسئولي الطرق والكهرباء بالمتابعة المستمرة تجنبًا لسقوط أشجار ولوحات إعلانية على المحاور والطرق الرئيسية، ومتابعة الضغط العالي والضغط المتوسط، حفاظًا على حياة المواطنين.

وقف حركة المعديات النهرية

كما أصدر اللواء جمال نورالدين، قرارًا بوقف حركة المعديات النهرية بنهر النيل فرع رشيد بين محافظتي كفرالشيخ والبحيرة، اليوم الإثنين، لسوء الأحوال الجوية حفاظًا على سلامة المواطنين، نظرًا لما تشهده البلاد من حالة من الطقس السيئ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن المطلة على نهر النيل "دسوق وفوه ومطوبس"، ورؤساء الوحدات القروية ومفتشي القسم الملاحي، بمتابعة وقف المعديات النهرية.

وقرر أيضًا تعطيل الدراسة لليوم الثاني على التوالي، اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "للطلاب والمعلمين" بنطاق المحافظة، نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.