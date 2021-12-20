نيبال تتلقى أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا من الهند والصين

تلقت نيبال، اليوم الاثنين، أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح فيروسيل وكوفيشيلد من الصين والهند على التوالي.

ونقلت صحيفة "كاتماندو بوست" المحلية عن مسؤولين في وزارة الصحة والسكان النيبالية، القول إنهم تلقوا مليونًا و870 ألفًا و500 جرعة من كوفيشيلد، وهو لقاح من نوع أسترازينيكا يصنعه معهد سيرم في الهند، عبر منشأة كوفاكس.

كما قامت كوفاكس وهي مبادرة دولية لتوزيع اللقاحات تدعمها الأمم المتحدة ، بتسليم مليون و201 ألف و887 جرعة من لقاح فيروسيل تم شراؤها في إطار المبادرة.

وجرعات فيروسيل هي جزء من أكثر من 5.9 مليون جرعة من اللقاح تم شراؤها من خلال آلية كوفاكس لتقاسم التكاليف باستخدام قرض من بنك التنمية الآسيوي.

وهذه ثالث شحنة تصل كاتماندو، حيث تم توريد الشحنة الأولى وقيمتها 1.02 مليون جرعة في أكتوبر الماضي، وتم توريد الشحنة الثانية في نوفمبر الماضي.

وتلقت نيبال حتى الآن 34 مليونًا و267 ألفًا و477 جرعة من لقاحات مختلفة ضد "كورونا"، حيث تم تحصين حتى الآن 9 ملايين و646 ألفًا و720 شخصًا (31.8 بالمائة من إجمالي عدد السكان).

يذكر أن ساهمت سنغافورة بحزمة مساعدة جديدة لنيبال لدعم مكافحتها ضد جائحة كورونا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السنغافورية.

ونقلت صحيفة "توداي" السنغافورة عن البيان القول إن الحزمة تتكون من إمدادات طبية مثل الاختبارات التشخيصية والأقنعة ومقاييس الحرارة وغيرها لمساعدة نيبال في التصدي لهذه الجائحة، مشيرًا إلى أن الإمدادات وصلت كاتماندو أمس.

وقال وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المساهمة الأخيرة "تكمل الشرائح السابقة من الإمدادات التي أرسلتها كيانات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني".

ووفقًا لموقع تتبع كورونا التابع لمنظمة الصحة العالمية، سجلت نيبال حتى 24 سبتمبر الجاري، ما يزيد على 789 ألفًا و 872 حالة مؤكدة من فيروس كورونا و110 آلاف و81 حالة وفاة في البلاد.